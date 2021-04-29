Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen ve soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 3’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, aralarında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer’in de bulunduğu 9 şüpheliyi, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Şüphelilerden 4’ü ise de adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Süreç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan’da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 78 şüpheliyi yakalamıştı.

Şüphelilerden 62’si emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Nöbetçi hakimlik, 28’i adli kontrol şartıyla olmak üzere şüphelilerin tümünü serbest bırakmıştı.