Ticaret Bakanlığı açıkladı: 3 ürün grubunun ülkeye girişine kısıtlama

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda üç ürün grubunun post ve hızlı kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama getirildiğini duyurdu. Söz konusu kararın zararlı ve güvensiz ürünlere karşı insan sağlığını ve tüketiciyi korumak amacıyla alındığı da kaydedildi.

182 üründen 148'i güvenlik kriterlerini karşılamadı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tarafından yapılan denetimlerde 182 adet üründen 148'inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu incelemelerde ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandığı da eklendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla 'basitleştirilmiş gümrük beyannamesi' kapsamında ülkemize getirilmesi kısıtlanmıştır.

Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici sağlığını korumaya, piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleriyle vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."