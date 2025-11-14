ARA
Ticari araç sürücüleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının yarından itibaren başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, hususi araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başladığını hatırlattı. Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, mevsim şartları ve trafik güvenliği için bu sene öne çekilen uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceğini kaydetti.

Zorunlu kış lastiği uygulaması önceki yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp, devam eden yılın 1 Nisan tarihine kadar sürüyordu. Öte yandan, kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari sürücüler için bu yıl 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

"Hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını tavsiye ediyoruz"

Bakan Uraloğlu söz konusu paylaşımda, uygulamanın şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçları için zorunlu olacağını anımsatıp, hususi araç sahiplerine de kış lastiği takmalarını tavsiye ettiklerini ifade etti:

"Mevsim şartlarının giderek ağırlaşması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız düzenlemeyle kış lastiği zorunluluğunu bu yıl 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında uygulayacağız.

Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak.

Hususi araç sahiplerine de yol tutuşunu artıran kış lastiklerini takmalarını tavsiye ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan bu dönemde daha dikkatli olmalarını, trafik güvenliği için alınan tedbirlere titizlikle riayet etmelerini rica ediyor; tüm sürücülerimize huzurlu ve güvenli yolculuklar diliyoruz."

