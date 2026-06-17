TikTok'ta popüler olan 12 tonluk çöp dağının sırrı

Güney Kaliforniya'da çevre adına harika bir iş birliği var. Restoranların çöpe atacağı 12 ton istiridye kabuğunu topluyorlar ve bu atıkları deniz yaşamını canlandırmak için kullanıyorlar. Deniz bilimci Kaysha Kenney, bu projeyi yerel bir çevre örgütüyle birlikte yürütüyor. İşletmelerden aldıkları kabukları biriktirerek devasa bir alan oluşturdular. Akşam yemeğinden kalan atıklar, şu an okyanusu kurtarma projesinin en önemli parçası haline geldi.

Kenney, bu süreci TikTok videolarıyla paylaşıyor. Sosyal medyadaki bu samimi videolar sayesinde tonlarca istiridye kabuğunun çöplük yerine nasıl faydalı bir amaca hizmet ettiğini herkes görüyor. Süreç aslında çok basit işliyor: Müşteri istiridyeyi yiyor, restoran kabuğu saklıyor, ekip de o kabuğa yeni bir hayat veriyor.