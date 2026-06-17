TikTok'ta popüler olan 12 tonluk çöp dağının sırrı

Güney Kaliforniya'da çevre adına harika bir iş birliği var. Restoranların çöpe atacağı 12 ton istiridye kabuğunu topluyorlar ve bu atıkları deniz yaşamını canlandırmak için kullanıyorlar. Deniz bilimci Kaysha Kenney, bu projeyi yerel bir çevre örgütüyle birlikte yürütüyor. İşletmelerden aldıkları kabukları biriktirerek devasa bir alan oluşturdular. Akşam yemeğinden kalan atıklar, şu an okyanusu kurtarma projesinin en önemli parçası haline geldi.
Kenney, bu süreci TikTok videolarıyla paylaşıyor. Sosyal medyadaki bu samimi videolar sayesinde tonlarca istiridye kabuğunun çöplük yerine nasıl faydalı bir amaca hizmet ettiğini herkes görüyor. Süreç aslında çok basit işliyor: Müşteri istiridyeyi yiyor, restoran kabuğu saklıyor, ekip de o kabuğa yeni bir hayat veriyor.
1 Güneşin altında altı ay bekliyorlar
Ekip, restoranlardan topladığı kabukları önce tartıyor ve kaydediyor. Ardından tüm bu kabukları Kaliforniya güneşinin altına seriyor. Kabuklar, deniz projelerinde kullanılmadan önce en az altı ay boyunca güneşin altında beklemek zorunda. Bu doğal süreç, kabuklardaki zararlı organizmaları ve mikropları tamamen temizliyor.
2 Doğal su filtresi ve dalga kıran
İstiridye yatakları sadece deniz canlılarına yuva olmuyor; aynı zamanda suyu temizleyen harika birer filtre görevi görüyor. Tek bir istiridye, günde yaklaşık 190 litre suyu filtreleyebiliyor. Temizlenen su sayesinde deniz bitkileri daha rahat büyüyor, balıklar ve yengeçler kendilerine güvenli yaşam alanları buluyor. Ayrıca bu yapay resifler dalgaların hızını kesiyor, kıyı erozyonunu önlüyor ve sahil bölgelerini fırtınalardan koruyor.
3 Dünyadaki istiridye resifleri tükeniyor
Yapılan araştırmalar acı bir gerçeği ortaya koyuyor. Dünyadaki istiridye resiflerinin yüzde 85'i yok oldu. Aşırı avlanma, çevre kirliliği ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi bu ekosisteme büyük zarar verdi. Doğal sistemi yeniden inşa etmek ise ciddi bir sabır gerektiriyor.
hareketlerini desteklemesini umuyor.
Sosyal medyadaki keyifli videoların arkasında aslında ağır bir işçilik var. Ekip her gün ağır kovaları taşıyor, verileri takip ediyor ve projeye fon bulmaya çalışıyor. Bir kova kabuk tek başına hiçbir şeyi değiştirmiyor ama binlerce kova bir araya geldiğinde kıyının geleceğini kurtarıyor.
5 Kabuklar sadece bir başlangıç
Bu projenin asıl hedefi, Kaliforniya’nın yerel istiridye türünü geri getirmek. Yakın zamanda yerel gönüllülerin de desteğiyle binlerce yerel istiridye bu sisteme dahil oldu. Toplanan eski kabuklar aslında nihai hedef değil, yeni istiridyelerin tutunup büyümesi için sağlam birer temel oluşturuyor. Kenney, bu videolar sayesinde insanların okyanus temizliğine daha fazla önem vermesini ve yerel çevre hareketlerini desteklemesini umuyor.