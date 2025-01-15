TİM Başkan Vekilinden Suriye'den ek vergi iddialarına ilişkin açıklama var

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Suriye'de geçici hükümetin Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırdığı dair iddiaları yanıtladı.

Tecdelioğlu Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada ticaret akışında sıkıntı olmadığını söyledi. Tecdelioğlu şu değerlendirmeyi yaptı;

"Şu an panik yapacak bir durum yok. Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bir bilgilendirme yapacaktır. Suriye'ye günlük olarak sevkiyatlarımız gidiyor. Kuzey'de, güneyde ve diğer kapılardaki farklı gümrük tarifelerinin eşit ve aynı çizgide olması gerektiği yönünde Suriye hükümetinin yapmış olduğu bir yapılanma var. Bu yapılanmaya biz de destek oluyoruz. Yüzde 300'ler gibi bir rakam yok."

