TOBB Başkanı 2026-2028 dönemi OVP'yi değerlendirdi

TOBB Başkanı Rifat Hisracıklıoğlu 2026-2028 Orta Vadeli Programı kapsamı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, programın enflasyonla mücadeleye ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik bir adım olduğunu belirtti. Aynı zamanda iş dünyası olarak Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefleri yakından takip edeceklerini de cümlelerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Programı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur. Programda yer alan hedefler ve tedbirler, iş dünyamız açısından yakından takip ettiğimiz ve devamlı vurguladığımız pek çok hususu da içermektedir. Özellikle; KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması, iş gücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapılması, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konulardır. Bu alanlarda somut çözümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu-özel sektör işbirliği içinde hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."