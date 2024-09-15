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TOKİ 25 ilde arsa satışı yapacak: Ödeme koşulları

TOKİ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 25 ilde 390 arsayı açık artırmayla satacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

15 Eylül 2024 | 13:27
Son Güncellenme: 15 Eylül 2024 | 13:48
TOKİ 25 ilde arsa satışı yapacak: Ödeme koşulları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 390 arsayı satışa sunacak.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Emlak Müzeyede'nin sitesinde ayrıca "Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesindeki 38 parsel tek lot olarak satışa sunulmuş olup, % 15 peşin- 60 ayda vade(6 ayda bir ödemeli) ile satışı yapılacaktır" notu var.

KONUT ALANI, AKARYAKIT İSTASYONU...

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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