Emlak ilanlarında yeni dönem bugün başladı

Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

20 bin emlakçı yetki belgesi için müracaat etti

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, cuma günü yaptığı açıklamada emlakçıların, 1doğrulanmış ilan düzenlemesi için gerekli hazırlıkları tamamladığını bildirmişti. Taylan, AA muhabirine, konutta "doğrulanmış ilan" düzenlemesine yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirten Taylan, elektronik ilan doğrulama sisteminin 15 Eylül'de uygulanmaya başlayacağını ancak düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar zorunlu olmayacağını ifade etti.

Emlakçılar olarak gerekli çalışmaları yaptıklarına işaret eden Taylan, "Türkiye'nin dört bir yanında bulunan odalarımız, komitelerimiz, Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerimiz gerekli açıklama ve kamu spotlarıyla sürece dair hem tüketicileri hem de esnafımızı bilgilendirdi. Dolayısıyla emlak ofislerimiz konu hakkında yeterince bilgiye sahip ve düzenlemeyi uygulamak için hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan, 1 Ocak 2025'e kadar düzenlemedeki eksiklerin tespit edileceğine dikkati çekerek, bu süreçte de tüketicilerin ve esnafın teknik bakımdan zorlandığı yönlerin Bakanlıkça inceleneceğini söyledi. Taylan, yeni yılda, doğrulanmış ilan uygulamasında oluşabilecek eksikliklerin giderilerek, düzenlemenin tamamen zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Emlak sitelerinin de gerekli altyapı çalışmalarını yaptığını belirten Taylan, "Siteler altyapı çalışmalarını yaptılar. Bazı emlak ilan portalları bu düzenlemenin müşteri kaybına yol açacağını düşünüyorlar ancak herkes bu düzenlemeyi uygulamak zorunda. Bakanlığın çok ciddi yaptırımları olacak. Benim aldığım bilgide de bütün emlak portalları altyapısını hazırladı." diye konuştu.

Taylan, düzenlemeyle yetki belgesi olmayan emlakçıların, emlak portalları üzerinden ilan veremeyeceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an 70 bin düzeyinde Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçımız var, 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Dolayısıyla beklentimiz yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde. Son zamanlarda eğitimlere katılım ve müracaata da baktığımızda bu işin çok hızlandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde emlakçılarımız yetki belgesi almak için uğraş veriyorlar."







