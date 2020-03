TOKİ’nin en yoğun başvuru aldığı projeler 100 bin sosyal konut projesi için İstanbul oldu. Dün Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul ili Tuzla ilçesinde yapılacak olan 2+1 ve 3+1 konutlarının kuraları çekildi. Bugün ise gözler TOKİ Arnavutköy konutlarının kura çekilişine çevrildi.

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Arnavutköy konut projesiNDE kura çekilişi 2+1 konutlar için bugün saat 10:00 itibari ile yapıldı. 3+1 konutlar için ise kura çekilişi yarın tarihinde saat 10:00 itibari ile başlayacak.

TOKİ ARNAVUTKÖY 2+1 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-devletten yayınlandı.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ ‘nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Başakşehir Konutları için kura 20-23 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. 2+1 dairelerin kurası 20 Mart Cuma günü, 3+1 dairelerin kurası ise 23 Mart Pazartesi günü çekilecek.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE FIRSATI

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak.

Konutlar, yatay mimari anlayışıyla 2+1 brüt 75 ve 85, 3+1 brüt 100 metrekare şeklinde inşa edilecek.

Türkiye genelindeki proje kapsamında, vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

KONUTLAR NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, “(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki ‘Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.’ Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak.” demişti.