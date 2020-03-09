TOKİ Bursa kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ isim listesi...

TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu sorgulama…
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün, Bursa’da Kestel ilçesi ve Yıldırım ilçesindeki konutların kurası çekilecek. Başvurularını yapan vatandaşların gözü kura sonuçlarına çevrildi. TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura çekilişine dair detaylı bilgiler içeriğimizde yer alıyor…
TOKİ BURSA KESTEL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bugün saat 10.00’da Bursa’nın Kestel ilçesinde kura çekilişi yapılacak. 250 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura sonuçları çekilişin ardından yayınlanacak.
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TOKİ BURSA YILDIRIM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında saat 13.00’da ise yine Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kura çekilişi daha gerçekleşecek. 150 konutun hak sahipleri belirlenecek. İki kura çekilişi de TOFAŞ Spor Salonu’nda yapılacak.
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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
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