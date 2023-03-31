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TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman geri ödenecek?

"İlk Evim, İlk İş Yerim" kura çekimine katılan vatandaşlar 500 TL başvuru bedeli ödemişti. TOKİ kura sonuçları sonrası hak sahibi olamayanlar TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman geri ödenecek? sorularına yanıt arıyor...

31 Mart 2023 | 15:19
Son Güncellenme: 31 Mart 2023 | 15:23
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TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru ücretleri ne zaman geri ödenecek?

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ çekilişlerinde ismi çıkmayan yurttaşlar yatırdıkları 500 TL'yi nasıl geri alacaklarını araştırıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI TOKİ KURA ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

TOKİ'den hak sahibi olamayan yurttaşların ödedikleri başvuru ücreti olan 500 TL, ödeme yaptıkları IBAN üzerinden geri iade ediliyor. TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER

TOKİ sosyal konutta ve arsada başvuru şartları uymayan vatandaşların başvuruları reddedilmeye başlandı. Gelir, ikamet ve diğer şartları uymayan vatandaşların başvuruları iptal edildi ve başvurusu iptal edilenlerin 500 liralık ücretleri iade ediliyor.

KURADA ADI ÇIKMAYANLAR

TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkmayan vatandaşların paraları iade edilmeye başlandı.

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