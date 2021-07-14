Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK TÜSSİDE’ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

İstihdam edilecek personel, Kocaeli’de görev yapacak.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatların 4 Ağustos’a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.