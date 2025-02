TÜGİAD’dan geleceğin liderlerine kaynak kitap

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), geçmiş ile gelecek arasında köprü kuracak projelerinden birisini daha hayata geçirdi. TÜGİAD’da geçmiş dönemlerde yönetim kurulu kademelerinde görev alan Deniz Başıbüyük tarafından kaleme alınan “Liderlik Felsefesine Deniz Tuzu” isimli kitabın lansmanı çok sayıda eski ve yeni üyenin katılımıyla dernek merkez binasında gerçekleştirildi.

Gecenin açış konuşmasında eski üyelere teşekkür eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, kuruluş yıllarında yazılan kalite politikasını günümüzde eksiksiz uyguladıklarını bildirdi. Yıldırım, “Siz bize Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu YES for Europe, Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu JEUNE ve G20 Genç Girişimciler İttifakı üyeliğini miras bıraktınız. Bugün biz YES for Europe’un Başkanlığını yürütüyoruz. Statü gereği JEUNE Başkanı olamıyoruz ancak, orada da başkan yardımcısıyız. G20'de TÜGİAD olarak Türkiye’yi temsil etiğimiz gibi, Avrupa Birliği'ni de biz temsil ediyoruz” diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuk olacak

Katılımcıların coşkuyla alkışladığı konuşmasında TÜGİAD’ın kendi yönetimlerinde köklerine döndüğünü ve bugüne kadar derneğe emeği geçenlerle yeni üyeleri buluşturacak projelere ağırlık verdiklerini belirten Gürkan Yıldırım, “Marka yaratan eski üyelerimizi “Marka Beyinler” söyleşileri ile dernek merkezinde ağırlıyoruz. Bugüne kadar sayın Davut Doğan ve Tahsin Öztiryaki ile bir araya geldik ve tecrübelerinden faydalandık. Her ay bir başka konuk ile devam edeceğiz. Bunun yanı sıra buluşmaların ikinci serisini ise lider felsefesi üzerine ikili sohbetler şeklinde gerçekleştireceğiz. Bir yıl sürecek serinin ilkini 25 Şubat’ta yapacağız Derneğimizde 8. ve 9. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan TÜSİAD Başkanı sayın Orhan Turhan’ı ağırlayacağız” dedi.

32 yıldır üyesi olduğu TÜGİAD’ın, kurulduğu günden bu yana başlı başına bir liderlik okulu olduğunu dile getiren Deniz Başıbüyük ise “TÜGİAD, hepimizin bildiği çok büyük isimler çıkardı. Güzel işler başardı. Bir tek bizler tanımıyoruz bu kişilerin yaptığı işleri. Bütün ülkemiz tanıyor. Bir kısmını dünyada bile tanıyorlar. Dolayısıyla müthiş bir kaynağa sahibiz” dedi.

TÜGİAD tarafından basımı yapılan kitabın tüm telif haklarını derneğe bıraktığını belirten Deniz Başıbüyük, “TÜGİAD’ın dağıtımında olacak eserimin çok doğru kanala ulaşabileceğini düşündüğüm için ayrıca heyecan duyuyorum. Liderlik Felsefesinde Deniz Tuzu, liderlerin ve lider olmak isteyenlerin severek okuyacağı bir kitap. Uzun yıllar üst düzey yöneticilere doğrudan postayla ulaştırılan CEO's isimli özel bir dergide yer alan “Camdan Evler” isimli köşemde yazdığım makaleler ve TÜGİAD’ın geçmiş yıllarda yayınladığı Elegans dergisinde yayınlanan makalelerimden 70 tanesini seçerek tekrar bir format kazandırdık” dedi.