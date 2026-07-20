ARA
DOLAR
47,19
0,05%
DOLAR
EURO
53,83
-0,13%
EURO
ALTIN
6126,78
-0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türk savaş gemileri Girne'de! Vatandaşların ziyaretine açıldı

Türk savaş gemileri Girne'de! Vatandaşların ziyaretine açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Türk savaş gemileri, Girne Turizm Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türk savaş gemileri Girne'de! Vatandaşların ziyaretine açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Turizm Limanı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

1 Girne Turizm Limanı'na geldiler

Girne Turizm Limanı'na geldiler

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni'nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı'na geldiği belirtildi.

2 Ziyaret saatleri paylaşıldı

Ziyaret saatleri paylaşıldı

Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedildi.

3 Deniz araçları vasıtasıyla ziyaret sağlanacak

Deniz araçları vasıtasıyla ziyaret sağlanacak

TCG Gökova Fırkateyni'ne ziyaretlerin, Girne Antik Limanı'ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlanacağı ifade edildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL