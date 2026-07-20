Türk savaş gemileri Girne'de! Vatandaşların ziyaretine açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Turizm Limanı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.
1 Girne Turizm Limanı'na geldiler
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni'nin (F-496), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü vesilesiyle Girne Turizm Limanı'na geldiği belirtildi.
2 Ziyaret saatleri paylaşıldı
Limanda bulunan gemilerin, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebileceği kaydedildi.