Türkiye'de bir ilk... Antalya tenise doyacak

Kadınlar dünya tenisinin en prestijli organizasyonlarından, WTA 125 Serisi Turnuvaları, Türkiye’de ilk kez, arka arkaya üç hafta boyunca oynanacak.

16 Mart-06 Nisan 2025 tarihleri arasında Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open’ın basın toplantısı, Turnuvaların ilk hafta, ana tablo maçlarının başlangıç gününde, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Gediz, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, milli sporcularımız Çağla Büyükakçay ve Ada Kumru’nun katılımıyla gerçekleşti.

26 ülkeden 50 kadın sporcunun katıldığı bu önemli turnuvalarda, Megasaray Hotels sponsorluğuyla 345 bin dolar ödül dağıtılacak. Büyük ödüllü bu turnuvalara, Megasaray Tenis Akademi (MTA) ev sahipliği yapacak. Ülkemiz için tarihi bir organizasyon olacak ve dünya tenisinin yıldız sporcuları ağırlanacak. Türk tenisine yeni bir ivme getirecek bu dev organizasyonda dünya tenisinin önemli isimleri ve geleceğin yıldızları, Türkiye’de tarih yazacak. Turnuvalarda, dünya 84 numarası Diane Parry, 42 numarası Olga Danilovic, 97 numarası Anna Bondar ve 2019 Amerika Açık Grand Slam şampiyonu Bianca Andreescu’da maça çıkacak. Organizasyonda Türkiye’yi temsilen 6 oyuncu, Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt’ta kıyasıya mücadele verecek.

Megasaray Club Belek Otel’deki toplantıda konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Megasaray otellerinin sahibi Kemal Şahin, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Türk Tenisi İçin Büyük Bir Fırsat"

"WTA 125 seviyesindeki bu turnuvalar; genç yeteneklerin dünya sıralamasında yükselmesi için çok önemli. Türkiye’den katılan sporcularımız için böyle turnuvaların ayağına gelmesi çok az maliyetli oluyor ve daha çok katılım fırsatı doğuyor.

Türk tenisçilerinin daha fazla Wild Card (özel davet) şansı yakalamasını da sağlıyor. Ayrıca dünya sıralamasında değerli puanlar kazanıyorlar. Üst üste üç hafta boyunca dünya çapında oyuncuların, Türkiye’de mücadele edecek olması, ülkemizin tenis turizmi açısından da büyük bir tanıtım fırsatı. Antalya’nın iklim avantajı, dünya standartlarında tesisleri Türkiye’yi daha büyük tenis etkinlikleri için cazip hale getirdi. Türkiye ve Antalya dünya tenisinde artık bir marka. Bu aynı zamanda ülkemize ve Antalya’ya döviz getiren elit turistlerin gelmesine de vesile oluyor."

“Bizim için büyük bir gurur kaynağı”

2012 yılından bu yana Women’s Tennis Association (WTA) tarafından düzenlenen WTA 125 turnuvalarının uluslararası profesyonel kadın tenisçilerin katılımı ile gerçekleşen bir turnuva serisi olduğunu ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, “Bu turnuva serisinin ülkemizde yer bulması türk tenisi adına çok büyük önem taşıyor. WTA 125 düzeyinde ardarda düzenlenmiş üç haftadan oluşan bu değerli organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları ülkemizin tesislerinde ağırlarken, aynı zamanda Türk tenisinin gelişimine katkı sağlayarak Türk tenisçilerine de önemli bir fırsat sunuyor. Turnuva boyunca, dünya çapında sıralamalarda üst sıralarda bulunan Emiliana Arango, Diane Parry, Olga Danilovic, Anna Bondar ve Bianca Andreescu gibi isimler mücadele edecek. Bu turnuvalarda, Türkiye’yi temsilen Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt gibi değerli tenisçilerimiz yer alacak. Türk tenisinin uluslararası alanda daha fazla tanınması ve yeni yeteneklerin ortaya çıkması için bu tür organizasyonların önemi çok büyük. Her yıl daha fazla Türk tenisçisinin bu tür prestijli turnuvalarda yer aldığını görmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.