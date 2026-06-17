Türkiye’nin en büyük metro ring hattı olacak! 19 Haziran'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy etabındaki çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
19 Haziran'da gerçekleşecek Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açılışıyla Türkiye’nin en büyük metro ring hattı hizmete girmiş olacak.
İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakika olacak
Metro hattının hizmete girmesiyle Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya, Gayrettepe'ye ise 57 dakikaya düşecek.
Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açılışı 19 Haziran Cuma günü saat 14:00'te Kayaşehir Metro İstasyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.