ARA
DOLAR
46,31
0,06%
DOLAR
EURO
53,89
0,21%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye’nin en büyük metro ring hattı olacak! 19 Haziran'da açılıyor

Türkiye’nin en büyük metro ring hattı olacak! 19 Haziran'da açılıyor

Halkalı-Arnavutköy etabındaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük metro ring hattı hizmete açılmaya hazırlanıyor. Hattın açılışı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ekonomist
Ekonomist
Türkiye’nin en büyük metro ring hattı olacak! 19 Haziran'da açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy etabındaki çalışmaların tamamlandığını bildirdi. 

19 Haziran'da gerçekleşecek Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açılışıyla Türkiye’nin en büyük metro ring hattı hizmete girmiş olacak.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakika olacak

Metro hattının hizmete girmesiyle Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım süresi 30 dakikaya, Gayrettepe'ye ise 57 dakikaya düşecek.

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı açılışı 19 Haziran Cuma günü saat 14:00'te Kayaşehir Metro İstasyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL