Türkiye'nin ilk Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı yapıldı

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getiren Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı, Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle ve Fibabanka ana sponsorluğunda, 9 Mayıs Salı günü sektörün liderlerini ve uzmanlarını İstanbul'da bir araya getirdi.

Farklı sektörlerden holdingler ve Kurumsal Girişim Sermayeleri (CVC) yapılandırmaları üzerine gerçekleşen bu etkinlik, yatırım tezleri ve stratejilerin 21 konuşmacıyla ele alındığı zengin içerikli oturumlarla başarıya ulaştı. İş birliği ve yatırımların geleceği adına yapılan fikir alışverişleri, Türkiye'nin kurumsal girişim sermayesi ekosistemi için büyük bir adım olarak değerlendirildi.

CVC’ler için gelecek projeksiyonunda Yapay Zeka da var

Konferansta öne çıkan konulardan biri, CVC’ler için yakın gelecekte öne çıkacak trendler oldu. Türkiye’deki erken seviye girişimlerin yüzde 40’a yakının, kurumların fonlarından yapıldığı bilgisinin paylaşıldığı konferansta Kurumsal Girişim Sermayeleri’nin, gelecekteki başarılar için yapay zeka (AI) gibi yenilikçi teknolojilere odaklanacağı konuşulurken; CVC'ler, sektörlerinde rekabet yerine iş birliği ve ortak büyümeyi hedefleyerek değer yaratmayı amaçladıklarını ortak mesaj olarak dile getirdiler.

Kurumsal Girişim Sermayesi: Türkiye'nin Yenilikçi Ekonomiye Adımı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Rektör Danışmanı İhsan Elgin, “Güçlü girişimler güçlü ekonominin ana kaynaklarındandır” sözü konferansta akılda kalanlar arasında yer aldı.

Açılış konuşması, Fibabanka’nın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert tarafından yapılırken, keynote konuşmacıları arasında Fiba Grup'tan Murat Özyeğin ve Global Corporate Venturing'den James Mawson yer aldı.

Konferansın öne çıkan söylemleri arasında, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert'in “Kurumlar, yeni iş modelleri geliştirmek için CVC sahnesinde yer alıyorlar” ifadesi dikkat çekti. Global Corporate Venturing CEO'su James Mawson, kurumsal girişim sermayelerinin kriz dönemlerinde daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise ekonomik durumun girişimlere destek vererek iyileştirilebileceğine dikkat çekti. Kurumsal girişim sermayesinin önemine farklı yönlerden değinilen bu söylemler, konferansın başarısının ve Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemi adına atılan büyük adımların kanıtı olarak görüldü.

Holdinglerin Oyun Planı ve Globaldeki Oyun Planı incelendi

İlk panelde holdinglerin Kurumsal Girişim Sermayesi stratejileri ve oyun planları masaya yatırıldı. GKP Başkanı ve Genwise kurucu ortağı Tuğrul Ağırbaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Fark Holding, Yıldız Holding, İnci Holding ve Esas Holding gibi önemli isimler yer aldı. Etkinlik devamında Sabancı Ventures, Eczacıbaşı Momentum ve Vestel Ventures gibi önde gelen sektör temsilcileri holdinglerin oyun planlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. "Globaldeki Oyun Planı" isimli panelde ise, İhsan Elgin'in moderatörlüğünde, Alarko Ventures ve Esas Ventures temsilcileri CVC yapılandırmaları hakkında bilgi paylaştı.

Kurumun Gücü ile Geleceği Yakalamak ve Finansta Potansiyeli Artırmak

Konferansın ikinci yarısında, otomotiv ve teknoloji sektörlerindeki şirketlerin CVC stratejileri ele alındı. Ford Otosan, Otokoç Otomotiv, Logo Ventures ve Re-Pie temsilcileri, kurumlarının geleceği yakalamak adına girişim sermayesi yatırımlarını ve stratejilerini paylaştı. Son oturumda, finans sektörünün önde gelen temsilcileri Türkiye İş Bankası, QNBeyond Ventures, APY Ventures ve Fibabanka'nın CVC yatırımlarını ve finans sektöründeki potansiyeli artırmaya yönelik stratejilerini tartıştı. Bu oturumlar, sektörler arası iş birliği ve geleceğe yönelik gelişmelerin önemini vurguladı.

İş profesyonelleri için dolu dolu oturumlar

Etkinliğin sonunda İhsan Elgin, günün özetini ve kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden lider şirketlerin Kurumsal Girişim Sermayesi stratejilerini ve deneyimlerini bu etkinlikte paylaşmasından duyduğu memnuniyeti paylaşan Elgin, “Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi için önemli oyuncusu olan kurumlar, oyuna güçlü şekilde girdiler ve daha büyük katkı vermeye de hazırlar. Türkiye'nin ilk ve tek Kurumsal Girişim Sermayesi Konferansı, ekosistemi geniş katılımla bir araya toplamasıyla da bu anlamda önemli bir mesaj vermiş olduk.” dedi.

Konferansın ardından, katılımcılar ve konuşmacılar arasında yapılan networking etkinliği ile sektördeki iş birliklerinin ve yatırımların geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin kurumsal girişim sermayesi ekosistemi için büyük bir adım olarak değerlendirilen bu etkinliğin EFT sponsoru olan Elyt.net, günün anısına tüm davetlilere iki farklı tasarımı yapılan NFT’den birine sahip olma imkanı sundu.