Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı 3 Nisan itibarıyla 20 bin 901’e yükseldi. Virüs nedeniyle bugüne kadar 425 kişi hayatını kaybetti. Peki, Türkiye’de koronavirüsle ilgili hangi verileri biliyoruz? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün paylaştığı önemli veriler şöyle:

BİR KİŞİ EN AZ 30 KİŞİYE BULAŞTIRDI

-Son derece sağlıklı görünen bir kişi, günlük işlerini sürdürürken en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı. Bu kişiye, olayı daha kolay anlatmak için ‘virüs taşıyan’ diyelim. Virüs taşıyanda hastalığın belirtisi yoktu. Virüsü taşıdığını başta kendisi de bilmiyordu. Virüsü, ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışanına bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezliği olan bir başka kişiye bulaştırdı. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci tedavi gördüğü hastanede bir başka çalışan 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti.

-Virüs taşıyanın babası, amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kendi ailesinden 5 kişiyi enfekte etti. Bu olayda yani virüsün ilk taşıyıcısı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek daha pek çok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcıyı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan, virüsü bulaştırdığı kişiler onların temas çevreleri izole edilmeseydi tablonun nasıl büyüyeceğini hayal edin. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum.

–Dün itibarıyla toplam vaka sayımız ise 18 bin 235. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi, sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan önce işlerini sürdürüyorlardı. Tıpkı taşıyıcı gibi bankaya gidiyorlardı, alışverişe çıkıyorlardı. Arkadaşlarıyla kafede buluşuyor, kalabalık araçlara biniyorlardı.

-18 bin 235 hastanın her birini anlattığımız olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var. Bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız. Kendimizi izole edeceğiz.”

HANGİ İLLERDE KAÇ VAKA VAR?

-Dağılıma göre İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de bin 105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vakar var.

-Nüfusa göre en riskli iller değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli’yi ilk 5 il olarak sıralamak mümkün.

ERKEKLERDE GÖRÜLME ORANI DAHA YÜKSEK

-Virüs 20 yaşından itibaren daha yoğun görülüyor, 40 yaş üstü teşhis konulan vakalar daha çok, özellikle erkeklerde görülme oranının kadınlara göre daha yüksek.

EN YÜKSEK VEFAT İSTANBUL’DA

-25 ilde can kaybı yaşanmadı. 56 ilde hayatını kaybedenler var.

-En yüksek vefat sayısı 210 ile kişi ile İstanbul’da. İzmir’de 27, Kocaeli’de 14, Ankara ve Konya’da 11’er kişi virüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

YAŞA GÖRE KORONAVİRÜS VAKALARI

Vefat eden hastalara göre 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da arttığı; erkeklerde oranın kadınlara göre daha yüksek olduğu görülüyor.

Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64,4’ü 60 yaş üstü.

Hayatını kaybeden hastaların da yüzde 78,7’si 60 yaşın üzerindeki hastalar.

Evde takip edilen hastaların oranında ise yüzde 86,7’si 60 yaşın altında. 60 yaşın altında olanların önemli bir kısmını hastaneye yatırılmadan evde takip ediliyor.

Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 74,4’ünde en az bir tane altta yatan bir hastalık var.

Yaşamını yitiren hastaların yüzde 64,2 oranında en az bir kronik veya alt hastalığın olduğu görülüyor.

Yoğun bakımda yatan hastaların 62,2’sinde altta yatan en az iki hastalık bulunmakta

Vefat edenlerin yarısında da en az iki kronik veya alt hastalığın var.

BULAŞICILIK ORANI

Bir kişinin ortalama 2,6 kişiye hastalığı bulaştırdığının bilindiğini anlatan Koca şu bilgileri verdi:

“Biz kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Mesela sadece İstanbul için tarama yaptığımız, özellikle filyasyon dediğimiz bir vakanın kimlere bulaştırdığını analiz ettiğimizde, İstanbul’da bir kişinin bulaştırdığı toplam kişi sayısı 16… 2,6 değil. Türkiye’nin analizi, şu an itibarıyla İstanbul’da bir kişi, 16 kişiye bulaştırıyor.

DURUM ‘1 METREDEN SONRA BİR ŞEY OLMAZ’ GİBİ DEĞİL

Bakan Koca, ABD’li bir grup uzmanın görüşünün anımsatılarak, virüsün havada kaldığına ilişkin bir tespit bulunup bulunmadığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: “Yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar daha yok. Ama bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin bildiğimiz ‘1 metre mesafeden sonra etkisi olmaz.’ gibi durumdan biraz farklı olduğunu söyleyebilirim.”