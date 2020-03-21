Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durdu. Bakanlık, hava yolu ulaşımına yönelik yeni tedbir açıkladı.

Buna göre, bugün saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak. Böylece Türkiye’nin uçuşları durdurduğu ülke sayısı 68’e çıkacak.

Türkiye’ye uçuşları durdurma kararı alan Rusya, Katar ve Libya ile birlikte hava yolu trafiği kesilen ülke sayısı 71’e ulaştı.

TÜRKİYE’DEN UÇUŞLARIN DURDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?

Son kararla birlikte Türkiye’nin uçuş trafiğini kapattığı 68 ülke şunlar:

Almanya, Angola, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Dominik, Ekvator, Ekvator Ginesi, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nepal, Nijer, Norveç, Özbekistan, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, Slovenya, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman ve Ürdün.