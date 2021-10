Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen “50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi”nde, şirketlerinin 2020 cirolarına göre sıralanan Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’nin dördüncüsü 27 Ekim tarihinde gerçekleşirken, bu yıl “50 Güçlü Kadın CEO” listesi de dokuzuncu kez açıklanmış oldu. Bulundukları sektörde fark yaratan ve şirketlerinin 2020 cirolarına göre belirlenen Türkiye’nin 50 güçlü kadın CEO’suna ödülleri verildi. Ekonomist Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla online gerçekleşen tören, Alternatif Bank co-sponsorluğunda, CPP Group Turkey, Gelecek Varlık, Gilead, Little Caesars, Marsh, Sportive, Sodexo ve Türk Tuborg AŞ destek sponsorluğunda yapıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, gelecek yıl bu programı tek günlük kapsamlı bir zirveye dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Üç yıldır zirvenin destekçisi olan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ise açılış konuşmasında zirveye verdikleri destekten çok mutlu olduklarını söyledi. Şimşek, “Bu desteği geleceği şekillendirmeye de bir katkı olarak düşünebiliriz. Banka olarak kadın çalışan oranımız sektöre göre yüksek olması da, bankamızın bu konuya yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

LİDERLİĞE GİDEN YOL

Açılış konuşmalarının ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmasını hazırlayan Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Özgün Liderlik Yaklaşımları’ konulu panel gerçekleşti. Panelde konuşmacı olan İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, Sodexo CEO’su Eda Uluca Özcan, Philip Morris Sabancı CEO’su Filiz Yavuz Diren ve Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng liderlik yaklaşımlarını ve tavsiyelerini paylaştılar.

“KADINLAR DOKUNDUKLARI YERİ İYİLEŞTİRİYOR”

Philip Morris Sabancı CEO’su Filiz Yavuz Diren, herkesin kendi öğrendikleriyle yönetim tarzını oluşturduğunu söyledi. Kendisinin yönetim tarzını oluşturan en önemli unsuru ise mutluluğu ön plana almak olarak tarif etti. Mutluluğun verimi artırdığını kaydeden Diren, “Kadınlara ilham vermek ve şirket dışındaki kadınlara da destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Kimden ilham alıyorsunuz derseniz idolleşmiş biri yok. Cesaretle yazan bir gazeteciden de ilham alıyorum, çalıştığımız 100 bin bakkalın içindeki 20 bin kadından da ilham alıyorum. Ailemdeki kadınlardan ilham alıyorum. Kadın dokunduğu yeri iyileştirip, geliştiriyor. Bu bakış açısıyla ben her kadında liderlik görüyorum. Önümüzdeki dönemde umarım kadınlar çevresinde bu değişimi başlatarak gerek sosyal hayatta, gerekse ekonomik anlamda hak ettiği yeri alabilir” diye konuştu.

“ZORLUKLAR KARŞISINDA PES ETMEYİN”

19 yıldır bilişim sektöründe çalışan ve şirketin kadın çalışanlara daha fazla yer açmak gibi bir kurum kültürü olduğunu belirten İndeks Bilgisayar CEO’su Banu Sürek, bu bakışın şirketin başarısını da kodlayan bir şey haline geldiğini anlattı. İndeks’te son derece eşitlikçi bir ortamda çalıştıklarını dile getiren Sürek, “Kadın olduğum için ayrıştırıldığım bir süreçte yaşamadım. Yaptığımız hiçbir şeyi elbette yeterli görmüyoruz. Grup olarak kadın çalışanları desteklemeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde de bunu yaptık. 1,5 yıldır değişen bir çalışma yapısı var. Maalesef rakamlar, bu süreçte kadınların işten ayrılmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. İş hayatının beklentilerinin ve evdeki sorunlarla çatışması kadınları işten uzaklaştırdı. Fakat biz şirket olarak bütün arkadaşımız için evdeki sorumluluğu yerine getirmesi gerecek bütün esneklikleri sağladık. Bütün zorlu koşullara rağmen aslında burada bu konuşmaları yapıyor olmanın buluşturduğu tek ortak nokta ise pes etmemektir. Farklı yollardan geçmiş olabiliriz ama bugün buradaysak vazgeçmediğimiz içindir. Kadınlarında içine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sebatla, liyakatle iş bulunabileceğine inanıyorum. Sebat ve vazgeçmemenin altını çizmek istiyorum” dedi.

“KAPSAYICILIĞI KARİYER YOLCULUĞUNUZA EKLEYİN”

Öğrenmenin bir yolculuk olduğuna işaret eden Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng ise iş hayatında çeşitliliğin ve öğrenmeyi kariyer yolculuğuna eklemenin önemli olduğunu anlattı. Türüng, “Farklı kültürlerle çalıştığınızda bu liderlik gelişimize pozitif etki sağlıyor. Farklı perspektiflerden baktığınızda bu işe bakışınızı da değişiyor. Biz bakkallar, oteller ve restoranlara hizmet veriyoruz ve müşteri talepleri istekleri sürekli değişiyor. Bu çeşitlilik ise zorluyor fakat bir yandan da insanı dinç tutuyor. Ben güvene dayalı ilişki kurabilmenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Tek başına başarılı olamıyor hiçbir lider. Sizin başarınız için etkin ekibi oluşturmak önemli. Kapsayıcı ve çeşitliliği barındıran ekip çok önemli. Birbirini tamamlayan, birbirinin zıttı olan ve bir ekip oluşturmak çok anlamlı katkı sağlıyor. Metro Türkiye olarak yönetim kurulunda kadınların oranı yüzde 60. 2021 yılında işe yeni alanların da yüzde 60’ı kadın oldu. Biz yöneticilerin kadınların işteki belli alanlardaki engellerini doğru tespit etmemiz gerekiyor. Bazı departmanlarda kadınların yoğunlukta olmadığını görüyoruz, engellerin sebeplerini ortadan kaldırmak için kapsayıcılık adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÜST YÖNETİME GİDEN YOLU AÇMAK GEREKİYOR”

Pandemi sürecinde kadınların iş gücüne katılım oranındaki gerilemeye dikkat çeken ve bunu aşmak için üst ve orta kademede kadın yöneticilere daha çok fırsat vermek gerektiğini belirten Sodexo CEO’su Eda Uluca Özen, Türkiye’nin ilk 500 şirketine bakıldığında CEO düzeyinde yüzde 10’un altında kadın yönetici olduğuna işaret etti. Bunun yetersiz olduğunu ve üst yönetime giden yolu açmak gerektiğini ifade eden Özen, mentorluk ve eğitimlerle daha alt seviyedeki kadın yöneticilerin önünün açılmasına destek verilebileceğini söyledi. Özen liderlik yaklaşımında ise ortak hedefe yürümenin öneminden söz ederek şunları aktardı: “Şirket olarak çok insan odaklıyız. Üç yıllık süreçte önemli bir kültür değişimi yaptık yepyeni çözümler çıkardık. Deneyimi dijitalleştirdik. Sonuçlarını da almaya başladık. Değişim yönetiminde birincilik ödülü aldık. Şöyle ki, net bir vizyon ortaya koyduğunuzda ve ekibi de bu yönde bilgilendirdiğinizde iyi sonuçları görüyorsunuz.”

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Değişim ve Yeni Normalin Rotasını Çizmek” panelinde konuşan Little Caesars Türkiye CEO’su Banu Güney Arıduru, pandeminin kendi alanlarında talep artışına yol açtığını belirterek, “Kategorimiz büyüdü çünkü 5 yıl önce dondurulmuş gıdayı bırakıp her gün her şubede yeniden hazırladık; pizzalarımızda fresh ürünler sunarak başarıyı yakaladık. Dijital dönüşümümüzü tamamladık” dedi. Pandemiyle birlikte temassız sistemi, arabasından inmek istemeyenlere arabaya hizmeti başlattıklarını anlatan Arıduru, bununla birlikte e-spora sponsorluk yaptıklarını, AR-GE çalışmalarıyla Sezar Et Döner gibi Türk damak tadına uygun ürünler geliştirdiklerini kaydetti. Yüzde 10 daralan gıdada yüzde 25 büyüme yakaladıklarını vurgulayan Arıduru, şöyle konuştu: “Türkiye’de 1700’den fazla kişinin çalıştığı büyük bir operasyonumuz var. Onları aile sıcaklığıyla birbirine bağlamak bizim için avantaj oldu. Müşteriyi iyi dinleyerek ona göre uygulamalar yapmak, çevrimiçi yatırımlara devam edeceğiz. Restoran franchise sistemimizi geliştireceğiz. Yapay zeka, yeni online sistemler, kadın çalışan sayısını artırmak gibi planlarımız var.”

“HALKA ARZLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Fiba Grubu bünyesindeki Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş CEO’su Z. Sezin Ünlüdoğan da pandemi döneminde İstanbul’da tek çatı altında çalışan bir şirket iken Anadolu’dan tam zamanlı uzaktan çalışan kişileri işe aldıklarını söyledi. Anadolu’da kadın istihdamına katkı sağladıklarını, önümüzdeki dönemde bunu daha da yaygınlaştırmayı planladıklarını vurgulayan Ünlüdoğan, “Pandeminin değişim dönüşüm süreci ile halka arz çalışmalarını birlikte yürüttük. Arzımıza 7 kat talep geldi. Sektörümüzde halka arz olan ilk şirket olarak birçok şirketin BİST’e gelmesine öncü olmayı hedefliyoruz. Sektör lideri bir şirket olarak daha fazla kişi ve kuruma finansal özgürlük sağlamayı istiyoruz” dedi. Ünlüdoğan, yeni dönemde büyümeyi desteklemeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini korumayı planladıklarını belirterek, “Çalışanlarımızın yüzde 66’sı kadın, bunu sürdürmeye devam edeceğiz. 50 kadın CEO değil, 50 güçlü CEO çalışmasının yapılacağı bir ortam olmasını diliyorum” diye konuştu.

“TEKNOLOJİ TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Gilead Sciences Türkiye CEO’su Şebnem Girgin de, konuşmasında, pandemide kriz planı yaparken ilaç tedariğini en üst sıraya koyduklarını ve bu konuda başarılı olduklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ve enstitüleri ile birlikte çalışarak iki test merkezinin oluşturulmasını sağladıklarını, iki tarama merkezinin de açılması için destekçi olduklarını ifade eden Girgin, “Kalpler Birlikte, Gleadlı Olmak gibi çalışmalarımız bize uluslararası ödül getirdi. Dijitalleşme çalışmalarını gerçekleştirdik” dedi. 2018’de iki ilacı yerli olarak üretilmesini planladıklarını ancak bir ilacın teknoloji transferi sürecinde pandeminin patladığını anlatan Girgin, “ Sanal realite gözlükleri ile bir ilacımızın ise teknoloji transferi yapıldı. Bu da global ölçekli bir ilk oldu. Bu iki ilacın Türkiye’den ihracatı için de çalışıyoruz diye konuştu. Yenilikçi tedavilerin hayatımızda ne kadar kritik olduğunun bu dönemde anlaşıldığını, bu yöntemlerin ülkemize erişebilmesinin öneminin ortaya çıktığını kaydeden Girgin, şunları söyledi: “Yurtdışında geliştirilen antiviral ilaçların, onkoloji tedavilerinin ülkemize getirilmesini sağlamak önceliğimiz olacak. Türkiye’deki hastaların ilaçlara erişimini hızlandırmayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın kişisel gelişim beklentilerini karşılayacak G Akademi ile eğitim ve destek programları hazırladık; kadın liderlerin yetişmesi için çalışıyoruz. 11 yöneticimizi global arenaya yolladık.”

SİBER SUÇLARA YÖNELİK ÜRÜNLER

Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt ise sigorta sektörünün pandemide çok çevik bir reaksiyon gösterdiğini söyledi. İnsanların ev ve araçlarından çıkmamasından kaynaklı olarak hasarlarda düşüş olduğunu ifade eden Aksüt, “Bu dönemde çalışanlarımızı destekleyici uygulamaları devreye aldık. Çalışanlarımıza yönelik farklı şeyler yapmaya devam ediyoruz. Pandemide onlarca yılda gelebileceğimiz dijitalleşmeye daha hızlı ulaştık” dedi. Buna paralel siber suçların da arttığı bir dönemden geçtiklerini belirten Aksüt, şöyle konuştu: “Uzaktan çalışma şartları bizi siber suçlara açık hale getiriyor. Siber ürünlere yönelik ürünlerimiz artıyor. Bu ihtiyaçları doğru tespit edip doğru kurguları yapmak önemli. Uzaktan çalışmaya uyumlu sistemlerimizi geliştirip çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmaya çalışıyoruz. Yeni Mezun uygulamamızla başarılı gençleri ekibimize dahil etmeye çalışıyoruz. Şirketimiz her noktada kadını destekliyor. Geleceği farklı bir biçimde nasıl kurgulayacağımız üzerine çalışıyoruz.”

“KIZ ÇOCUKLARI AKTİF SPOR YAPMALI”

Konuşmasında pandemiyle beraber hareket ve sporun ne kadar önemli olduğunun da ortaya çıktığını kaydeden Sportive CEO’su Zeynep Selgur da dünyada futbol, basketbol, voleybol gibi toplu spor dalları yoğunken, pandemiyle birlikte yürüyüş, yoga gibi bireysel sporlara yönelimin arttığını kaydetti. Bu dönemin aktif sporu ve teknik tekstillerin giyilmesi sürecini hızlandırdığına işaret eden Selgur, “Bunlar Z jenerasyşonunun tercihi olan konuları, hibrit çalışma modeli gibi uygulamaları bizlere de yakınlaştırdı. BMD üyesi olarak aşılamanın başlaması ile birlikte 2019 rakamlarını geçtik” dedi. Perakende sektöründe tüketiciye saygı duyanlar, cadde mağazacılığı gibi alanların tekrar büyümeye başladığını dile getiren Selgur, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul’da 18-65 yaş arası yüzde 13’lük kesim spor yapıyor. Londra’da bu oran yüzde 65. Burada spor alanlarının oluşturulması da önemli. Dünyanın en iyi spor hocalarıyla online ortamda bireysel sporlarını yapabiliyorlar. Dijitale dönüşümü başarabilen şirketler yeni döneme hızlı bir biçimde adapte olacak. Tedarik zincirlerinin kırılması sektörümüzün en büyük sorunu. Mağazalaşma ve dijitalleştirme hızla gerçekleştirilmeli. Kız çocuklarının aktif sporda daha çok yer almalarına yönelik ajandam bulunuyor.”

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO

İsim Şirket

Demet İkiler GroupM/WPP

Filiz Yavuz Diren Philip Morris/Sabancı

Berna Akyüz Öğüt LC Waikiki

Derya Matraş Facebook

Banu Sürek İndeks Bilgisayar

Ece Aksel PepsiCo Türkiye

Sinem Türüng Metro Türkiye

Canan Özsoy GE Türkiye

Elif Çapçı Beymen

Damla Birol Türk Tuborg

Eda Uluca Özcan Sodexo

Yeşim Aksüt Marsh Türkiye

Tijen Akdoğan Ünver VDF

Cinzia Farise Türk Prysmian Kablo

Müge Arpacıoğlu H&M

Sevinç Yener Çimecioğlu Mondi Tire Kutsan

Özlem Dağ Bahçeşehir Koleji

Ayşegül Gülgör Garanti BBVA Filo

Selda Oknas Tanbay Aon Türkiye

Seba Gacemer Sinpaş

Jaklin Güner Vakko

Pınar Kuriş Cigna Finans

Demet Russ Janssen Türkiye

Canan Çakmakcı Tepe Servis

Sedef Ayhan Maersk

Zeynep Kamışlı Sezer Adecco Türkiye

Ekin Tükek Flokser Kimya

Sezin Ünlüdoğan Gelecek Varlık Yönetimi

Fatmagül Cengaver Amcor Türkiye

Tülay Hacıoğlu Şengül Mysan Mando

Pınar Kitapçı Koçfinans

Ece Kaşıkcı BMS Türkiye

Fidan Sevilmiş Koç Fiat Kredi Finansman

Evrim Hizaler Adel Kalemcilik

Şebnem Girgin Gilead Sciences Türkiye

Tülay Doğrular Teleperformance Türkiye

Aynur Eke Vakıf Faktoring

Pamir Karagöz QNB Finansinvest

Banu Hızlı CMC Turkey

Feyza Narlı Manpower Group Türkiye

Pınar Ercan Tursun Ingage

Selnur Güzel CPP Türkiye

Funda Gücer Mylan Türkiye

Nergis Ayvaz Bumedian QNB Finansfaktoring

Sibel Demir Kimberly-Clark/Kotex

Oya Sener Fiba Perakende

Zeynep Selgur Sportive

Banu Güney Arıduru Çelebi Gıda/Little Caesars Türkiye

Arzu Ünal VMLY&R Group

Beril Koparal Note Cosmetics