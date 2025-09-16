Ücretli çalışan sayısı Temmuz ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2024'te 15 milyon 910 bin 286 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaatta yüzde 7,7, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

- Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 yükseliş kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.