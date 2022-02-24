Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini değerlendirdi. Zelenskiy’nin bu öğleden sonra yaptığı konuşmada takım elbisesini askeri üniforma ile değiştirdiği görüldü.

Zelenskiy, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya’yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı.

BBC’nin haberine göre Zeleskiy, operasyonel bir duraklamadan bahsetti ve Ukrayna kuvvetlerinin doğu Donbas bölgesini başarılı bir şekilde savunduğunu ve Kharkiv yakınlarında savaştığını söyledi.

Zelensky, en sorunlu bölgenin, Rus birliklerinin ilhak edilen Kırım’dan kuzeye hareket ettiği ülkenin güneyindeki Herson’da olduğunu söylüyor.

Zelenskiy, kuzeyde ise “düşmanın” yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini, Çernobil’de şiddetli çatışmalar olduğunu anlatıyor, “Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor.” diyor.

Zelensky, birçok Rus hava aracının imha edildiğini söylüyor

“Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor.” değerlendirmelerinde bulunan Zelenskiy, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi.