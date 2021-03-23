Bu yıl 10 yaşına giren ve Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, yıllardır geleceğe ışık tutan gündemiyle ekonomideki önemini çok kez ispatladı. Bu yıl pandeminin de etkisiyle, ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşecek zirvede yine ekonomiden ve siyasetten çok önemli isimler konuşmacı ve katılımcı olarak yer alıyor.

Zirve’yi takip etmek içinse kayıtlar https://uludagekonomizirvesikayit.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açılış konuşmasını yapması beklenen Zirve’de T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmacı olarak yer alacak.

2021’de Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana konusu “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” olacak. Ekonomi dünyasından saygın isimlerin görüşlerini paylaşacağı oturumlarda dünyayı bekleyen yeni düzen hakkında çok önemli fikir paylaşımları yapılacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin geleceğe ışık tutan vizyonunu daha net görebilmek için geçmişinde hangi konuların bu buluşmalarda tartışmaya açıldığını da hatırlamak lazım.

İşte geçmiş zirvelerde gerçekleşen tartışmalardan sadece bazıları:

2015

* İPEK YOLU CANLANIYOR: ÇİN-TÜRK EKONOMİ İLİŞKİLERİNİN YARINI

* AFRİKA: FIRSAT KITASI

* AVRUPA EKONOMİSİNİN YARINI ( Jean Claude Trichet / Avrupa Merkez Bankası Eski Başkanı)

2016

* YENİ DÜNYA DÜZENİ VE GELECEK

* TÜRKİYE 2023: BÜYÜME NEREDEN GELECEK?

* İŞTE DAHA FAZLA KADIN

* SANAYİNİN GELECEĞİ & ENDÜSTRİ 4.0

* SOSYAL SÜRDÜREBİLİRLİK

2017

* SOSYAL YATIRIM: GENÇLERİN GELECEĞE HAZIRLANMASI

* YATIRIM 2023: ALTYAPI & SAĞLIK

* YENİ NESİL İNOVASYON

* GAYRİMENKUL: BÜYÜMENİN YENİ YÖNÜ

* EĞİTİM: KALKINMANIN MOTORU

2018

* GLOBAL FIRSATLARIN GELECEĞİ

* TARIMIN GELECEĞİ

* DİJİTAL GELECEK

2019

* ENERJİDE YENİ DENGELER

* GLOBAL BELİRSİZLİKTE BÜYÜME

* DİJİTAL DÖNEMDE LİDERLİK

* GLOBAL ŞİRKET YARATMAK

* BÜYÜME DOSTU BANKACILIK

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ – 24 -25 MART 2021

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 2021’de 24-25 Mart tarihlerinde ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşecek. Vodafone Business ana sponsorluğundaki Zirve, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını tutacak. “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla iki gün sürecek Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ağırlanacak.

YENİ DÜNYAYA HAZIR MIYIZ?

Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geleceği Zirve’de globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, pandemi sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak.

Zirve’de bu yıl “Kamu’nun Değişim Ajandası” “Enerjide Yeni Dengeler”, “Startup’tan Büyük Şirkete”, “Finteklerin Yarını”, “Suyun Geleceği”, “Tarımda Yeni Vizyon”, “Bankacılığın Geleceği”, “Sürdürülebilirlik”, “Dijital İş ve Büyüme”, “Global Ekonomi & Yeni Trendler”, “Akıllı Stratejik İş Dönüşümü”, “İyiliğin Gücü: Umutla Yarına”, “Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Zirve’ye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, EVPA European Venture Philantrophy Association Başkanı Steven Serneels, UNDP Türkiye Mülkim Temsilcisi Claudio Tomasi, Citibank Global Başekonomisti Dr. Catherine L. Mann, Aile Şirketi Danışmanı ve Yüzyıllık Aile Şirketlerinin Evrimi Kitabının Yazarı Dennis Jaffe, Movii CEO’su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio, Ekonomist Lord Jim O’Neill, Al Republic Kitabı yazarı ve Ekonomist Mark Esposito, Kyash Kurucusu ve CEO’su Shinichi Takatori, The Johns Hopkins Universitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo, Allianz Makro & Sermaye Piyasaları Araştırmaları Başkanı Eric Barthalon, Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo’ Ubertalli gibi isimler yer alıyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YATIRIM ALMA FIRSATI!

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasının kazananlarına ev sahipliği yapacak. Google sponsorluğunda Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Zirve’de duyurulacak.

2021 yılında yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu. Başvurular www.uludagekonomizirvesi.org sitesi üzerinden alındı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Ana Sponsorluğunu Vodafone Business üstleniyor. Gold Sponsorlar arasında Bank of America, Biotrend, Doğan Trend, Galata Wind, Google ve Papara yer alıyor. Zirve’nin Oturum Sponsorları BSH, Citibank, Deloitte, Fairy, Orkid, Finish, Komili, İtalyan Konsolosluğu, Odeabank; Destek Sponsorları ise Doğan Dış Ticaret ve Sistem9 oldu.

2021 zirvesini online olarak takip edebilirsiniz. Zirveye katılım için kayıt olmak amacıyla https://uludagekonomizirvesikayit.com adresini ziyaret edebilirsiniz.