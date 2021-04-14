Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Baykara, “Türkiye ile Avusturya arasında iki taraflı anlaşma ile belirlenmiş KDV iadesi uygulamasının tek taraflı iptaline karşı gereğinin yapılmasını Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımdan talep ettik. Bu konuda gerekli girişimler yürüyor ancak bu ayrımcı uygulama 19 Ekim 2017 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararına açıkça aykırılık teşkil ediyor. Bu hafta itibarıyla Avusturya’ya karşı ABAD kararını dayanak göstererek dava sürecini başlatıyoruz.” açıklamasında bulundu.

UND açıklamasına göre, Türkiye’den Avrupa’ya taşımacılık yapan araçlar güzergah üzerinde uygun bir ülke olması sebebiyle Avusturya’dan yakıt ihtiyaçlarını karşılıyor ve doğal olarak da ödedikleri KDV’yi daha sonra iade olarak alıyordu. Ancak Avusturya hükumeti 14 Ocak 2021 itibarıyla yabancı araçlara KDV iadesi ödenmesi uygulamasını sonlandırdı.

Gümrük Birliği Anlaşmasının Temel İlkelerine ve 19 Ekim 2017 tarihli Avrupa Adalet Divanı (ABAD) kararına aykırı olan bu karar, Türk araçları için sefer başına 200 avro ilave maliyet anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, Avrupa Adalet Divanı, UND’nin “Macaristan’ın Türk araçlarından almakta olduğu 400 avro ücretin Gümrük Birliği Anlaşmasına aykırı olduğuna ilişkin” açtığı davada UND’yi haklı bulmuş ve kararında, “Türkiye ile AB arasında Gümrük vergisi veya Gümrük vergisi ile eş etkili vergilerin yasaklandığını” belirterek, tırların geçişinden satılan malın maliyetine yansıyabilecek 1 avro bile ilave ücret alınamayacağını hükme bağlamıştı.

“İade alınamayan vergilerin de geçmişe dönük olarak ödeneceğini umuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen UND Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Baykara, şunları kaydetti:

“Türkiye ile Avusturya arasında iki taraflı anlaşma ile belirlenmiş KDV iadesi uygulamasının tek taraflı iptaline karşı gereğinin yapılmasını Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımdan talep ettik. Bu konuda gerekli girişimler yürüyor. Bu ayrımcı uygulama 19 Ekim 2017 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararına açıkça aykırılık teşkil ediyor. Bu hafta itibariyle Avusturya’ya karşı ABAD kararını dayanak göstererek dava sürecini başlatıyoruz.”

Baykara, Türkiye’nin milyonlarca avro kayba uğramasının yanında Türk araçları aleyhine bir durumun da oluştuğunu belirterek, “Türkiye’den yük alıp Almanya’ya giden bir Bulgar aracı bu ülkede yaptığı yakıt alımı için KDV’sini iade alırken, Türk aracı bu haktan mahrum bırakılmıştır. Bu, açık bir ayrımcılıktır. Hukuki sürecin sonunda bu yanlışın düzeltileceği ve o güne kadar iade alınamayan vergilerin de geçmişe dönük olarak ödeneceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.