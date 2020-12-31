Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yoğun göç baskısı altındaki Kilis ve Haliliye’de atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmeyi ve toplum temelli, katılımcı bir atık yönetim sistemi geliştirerek toplumsal uyumu desteklemeyi amaçlayan Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası’nı başlatıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütücü ortaklığında “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında UNDP, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep’te yerel idareleri ve özellikle belediyeleri sıfır atık sistemlerinin kurulması, etkin, verimli ve sürdürülebilir atık yönetimi ve bertarafı konularında gerekli plan, strateji ve politikaların geliştirilmesi, halkın çevre ve atık konularındaki duyarlılığının artırılması yoluyla destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Yönetimi Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen proje kapsamında belediyelere teknik ekipman, araç desteği, modern atık getirme merkezleri sağlanıyor. Proje sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimleri, geri dönüşüm atölyeleri, geri dönüşüm konusunda mesleki eğitimler gibi aktivitelerle yerelde farkındalık oluşturuyor.

Proje faaliyetlerinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de Haliliye ve Kilis Belediyeleri ile iş birliği içinde ev sahibi topluluklar ve geçici koruma altındaki Suriyeli bireylere yönelik “Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturma faaliyetleri ve Eğitimci Eğitimlerini yürütmek.

Proje kapsamında yerelde farkındalık odaklı pek çok tanıtım ve eğitim faaliyeti gerçekleştiriliyor

UNDP Türkiye tarafından Kilis ve Şanlıurfa-Haliliye Belediyeleri ile iş birliği içinde yürütülen “Sıfır Atık” konusunda farkındalık oluşturma ve Eğitimci Eğitimleri kapsamında yerelde geniş çaplı tanıtım ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Sıfır Atık Farkındalık Kampanyası, 24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ile başlatıldı. “Atmayalım, dönüştürelim!” ve “Temiz bir Haliliye/Kilis, Sıfır Atık ile mümkün” gibi sloganlar ile yürütülecek kampanya için Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te projeye özel tasarlanmış bilgilendirici billboard, banner ve posterler asılıyor. Ayrıca kampanya kapsamında toplam 12.500 haneye bez alışveriş çantaları ve “Sıfır Atık” uygulamasının vatandaşlar tarafından nasıl uygulanacağını anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtılacak. Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’te merkezi konumlarda yer alan dijital ekranlarda proje ile ilgili hazırlanan tanıtım videoları gösterilecek. İlk ve orta öğretim öğrencileri için hazırlanan ve “Sıfır Atık”ı anlatan animasyon filmleri, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve okullar aracılığı ile öğrencilere gösterilecek. Kampanya kapsamında kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlanan eğitici video ise yerel televizyon kanallarında yayınlanacak.

Proje kapsamında 28 Eylül’de başlayan eğitim programlarıyla Şanlıurfa Haliliye ve Kilis’teki eğitim ve kamu camiası ile belediye personellerine “Sıfır Atık” konulu online eğitimler düzenlendi. Toplam 49 oturum olarak düzenlenen eğitimlere 4.223 kişi katıldı. 7-17 Aralık tarihlerinde ise eğitimlere katılan isimlerden seçilen 411 kişiye ise “Sıfır Atık” konusunda eğitici olmaları için özel bir online eğitim verildi.

Proje partnerleri “Sıfır Atık Toplum” için umutlu *

Projenin ilçelerine olan katkısından memnun olduklarını belirten Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Sıfır Atık projesini ilçemizde çocuklarımız ve vatandaşlarımız ile elbirliği içinde uygulayarak, çevre bilinci yüksek bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Projenin Kilis’e değer kattığını vurgulayan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan “Mevcut durumda çöplerimizin %40’ı geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Proje sayesinde bu oranı yükselteceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Projenin finansmanını yapan Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’ndan İnsani Yardım Koordinatörü Stephen Este, “USBPRM olarak Belediyeler ile iş birliğimizden, UNDP ile olan ortaklığımızdan ve proje kapsamında yürüttüğümüz çalışmalardan gurur duyuyoruz” dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise çevresel sürdürülebilirliğin ekonomik sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekerek “Tüketimi ve atık üretimini sorumlu bir şekilde azaltmak Sıfır Atık Toplumu için çok önemli.” ifadelerini kullandı.