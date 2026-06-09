UNESCO'nun listesinde: Termal suyu 2 bin yıldır kesintisiz akan "Kral Kızı" ziyaretçilerini ağırlıyor

Tarihi hamamın etkileyici atmosfere sahip olduğunu dile getiren Diril, "Atmosfer gerçekten çok güzel. Çocukken de buraya geliyorduk. O zamanlar bu bölge henüz ortaya çıkmamıştı ama şimdi çok güzel olmuş. İki gün önce Nemrut Dağı'na çıktık. Orada yaşadığım büyüleyici atmosferi şu an burada da yaşıyorum. Herkesin gelip bu güzelliği görmesi gerekiyor." diye konuştu.