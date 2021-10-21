Veri merkezi ile fiber optik sistemlerdeki ürün portföyüyle dünyanın ilk sekiz markası arasında yer almayı başaran Canovate Group, pandemide AR-GE ve inovasyon yatırımlarına hız verdi.

Grup, bu yıl yüzde 47 büyüme ve 800 milyon TL ciro hedefliyor. Temelleri 1979 yılında atılan Canovate Group; veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyü ile dünyanın ilk sekiz global markası arasında yer almayı başardı.

Bilişim, iletişim, savunma sanayi, ısıtma -soğutma-havalandırma, elektro-optik sistemler, sağlık ürünleri gibi birçok alanda gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleri ile yeni teknolojiler ürettiklerini belirten Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, “Bu yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 47 büyüme ve yaklaşık 800 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın