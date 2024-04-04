Versuni ev aletleri yeni depo açılışı ile heyecan verici bir başlangıç yapıyor, geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yol alıyor

Her zaman en iyi ve kaliteli ürünleri sunmayı önceliklendirmiş bir ekip olarak işimizin odağı olan ürünlerimizle evleri yuvaya dönüştürüyor, hep daha iyiyi arıyoruz.

“4 Depoluk Operasyonu Tek Bir Çatı Altında Birleştirdik”

Dünya çapında 120'den fazla ülkede 6.400’den fazla çalışanımız ile evleri yuvaya dönüştürürken, 5 üretim fabrikamız ve 10 AR-GE tesisimiz ile de kullanıcılarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Öte yandan, Versuni’nin faaliyet gösterdiği bölgelerde değer zincirini artırmak için gün be gün yeni operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında iş süreçlerimizi iyileştirebilmek için bir iş birliğine gittik ve dünyanın en önemli lojistik firmalarından Ceva Lojistik ile çalışmalara başladık. Ancak kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verme hedefimiz ve büyüyen operasyonlarımız neticesinde bugün anlaşmamızın sınırlarını genişletme kararımız ile, daha önce 4 farklı depoda verdiğimiz hizmeti, tek bir çatı altında birleştirerek, firmamıza 25 Mart 2024 tarihi itibarıyla dev bir depo organizasyonu kazandırdık. Yaklaşık 15 bin palet kapasiteli yeni depomuzda; müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini daha da yukarılara çekmeye çalışacağız.

Versuni Orta Doğu, Türkiye, Rusya ve Afrika Bölgesi Tedarik Zinciri Müdürü Zübeyde Güleri

Versuni’nin çok yönlü ve benzersiz ürünlerini 2 gün içerisinde kullanıcılarımızla buluşturuyoruz

Versuni çatısı altında faaliyet gösterdiğimiz pek çok kategoride ürünlerimiz ile “sınıfının en iyisi” oluyor; geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Bunu da açık iletişim kurarak, karşılıklı güven sağlayarak ve ortak hedeflere odaklanarak başarıyoruz. Satış, pazarlama ve tedarik operasyonlarımızın iş birliği içerisinde yürütülmesi ile hem rekabet avantajı elde ediyor hem operasyon verimliliğimizi artırıyor hem de müşteri memnuniyetini yukarılara çekmiş oluyoruz.

Ceva Lojistik ile kurduğumuz iş birliğinde de ortak vaat ve hedeflere yöneldik ve operasyonel mükemmeliyeti yakalamaya çalıştık. Neticede yeni depo ile büyüyen operasyonel faaliyetlerimiz ile ürünlerimizin lojistik süreçlerini 10 günden 2 güne indirerek çok daha yüksek bir hizmet seviyesi ile ulaştırmaya başladık. Amacımız müşteri servis seviyesini %95 ve üzerinde tutmak.

Depolarımızdaki istihdam oranımızı %70 artırdık

Versuni Ev Aletleri’nde, zengin bir geçmişe sahip güçlü markamız ve geleceğe odaklı güçlü stratejilerimizle, pek çok alanda olduğu gibi bir işveren markası olarak da çalışanlarımıza değer veriyor, her birini ayrı ayrı önemsiyoruz. Çalışan rakamı bazında çok büyük olmasak da birlikte çok büyük işler başaran güçlü bir ekibe sahibiz. Diğer yandan yeni depo açılışımızla birlikte ailemizi büyütüyor ve depolarımızdaki istihdam oranını %70 oranında artırıyoruz. Bu vesileyle; müşteri servis seviyemizi de %95 ve üzerinde tutmayı ve Versuni çatısı altındaki dünyanın en tanınmış ev aletleri markalarından Philips Ev Aletleri, Saeco ve Barista gibi markaların ürünlerini kullanıcılarımızla en iyi ve en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyoruz. Versuni olarak çalışmaya, gelişmeye ve büyümeye devam edecek, tüketicilerimizin evlerini yuvaya dönüştürme vizyonumuz ile hep daha ileriye gideceğiz.



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