Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank da yaptığı açıklamada, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ile çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.

Rus Tinkoff bankası da “Mir-UnionPay” kartlarına yönelik çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, dün, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

– Rus Mir ve Çinli UnionPay sistemleri

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı olan UnionPay, dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı hesaplanıyor.

RUSYA MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA VAR

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Söz konusu kartlarla, Rusya’da ATM’ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, “Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı kaydedildi.

‘MİR TÜRKİYE, BAE VE ORTA ASYA’DA KULLANILABİLİR’

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir’in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı.