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Yağışlı hava ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı son tahminleri paylaştı

Yağışlı hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, batı ve iç bölgelerde yağışlı sisteminin salı günü akşam ülkeyi terk etmesiyle açık bir hava görüleceğini, sıcaklıkların da buna bağlı olarak artacağını bildirdi.

09 Temmuz 2023 | 23:52
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Yağışlı hava ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı son tahminleri paylaştı

Çelik, 10-17 Temmuz arasındaki hava durumu tahminlerine ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Karadeniz bölgesinin tamamında kuvvetli yağışa neden olan sistemin yarın gece saatlerinde kadar etkisini devam ettireceğini kaydetti.

Batı Karadeniz'de yağışların yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağını ifade eden Çelik, Batı Karadeniz'de yağışların yarın akşam saatlerinde durmasını, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yarın gece saatlerine kadar kuvvetli yağışların devam etmesini beklediklerini belirtti.

Ankara'da bu gece ve yarın aralıklı yağış olacağını ancak kuvvetli bir yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, salı günü yağışlı hava sisteminin ülkenin doğu kesimlerine kayacağını aktardı.

Çelik, şöyle konuştu:

"Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde salı günü yağış bekliyoruz. Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinde salı günü yağışlar kuvvetli olabilir. Batı ve iç bölgelerde yağışlı sisteminin salı günü akşam ülkemizi terk etmesi ile açık bir hava göreceğiz. Sıcaklıklar da buna bağlı olarak artacak. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde havalar az bulutlu ve açık olacak. Çarşamba gününden itibaren sistem tamamen ülkemizi terk edecek. Batıdan başlayarak sıcaklıklar hızla artacak."

Çelik, salı günü batı ve güney, çarşamba ve perşembe günü de iç bölgelerde sıcaklıkların hızla mevsim normallerine çıkacağını bildirerek, şunları söyledi:

SICAKLIKLAR ARTIYOR

"Sıcaklıklar çarşambadan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 40 dereceyi görecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaklıklar da 45 dereceye yaklaşacak. Ankara'da sıcaklık yağışlı sistemle birlikte 25 dereceye düşmüştü. Salı günü sıcaklıklar kademeli artmaya başlayacak. Hafta sonuna doğru sıcaklığın 35 dereceyi bulmasını bekliyoruz. İstanbul 32, 33 dereceyi görecek. İzmir'de biraz bulutlanma vardı, hafta sonuna doğru sıcaklığın 38-39 derece olmasını bekliyoruz."

Dünyayı etkisi altına alan yüksek sıcaklıkların Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayan Çelik, temmuz ve ağustos ayında mevsim normallerinin birkaç derece üstünde sıcaklık beklediklerini sözlerine ekledi.

METEOROLOJİNİN TAHMİN HARİTALARI

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PAZARTESİ

PAZARTESİ

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SALI

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ÇARŞAMBA

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4
PERŞEMBE

PERŞEMBE

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