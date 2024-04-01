Yapı Fuarı’ndan ihracata destek

Bölgedeki en etkili iş platformu olan ve ihracat kaleminde önemli paya sahip fuar, bu yıl 700 milyon Euro’luk bir iş hacmi hedefi beklentisi ile düzenleniyor. Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “Katılımcılarımıza benzersiz ihracat olanakları sunuyoruz” dedi.

Bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında 46. kez kapılarını açacak olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, yerel ve küresel kanaat önderlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlıyor. Etki alanı ile Türkiye sınırlarını aşan, ihracat kaleminde önemli paya sahip Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul; Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan alıcıları cezbederken, yeni iş birlikleri kurulmasında büyük bir rol oynuyor. Sektördeki önemli kurum ve kuruluşların işbirliğinde, inşaat sektörüne yön veren son gelişmeleri gündeme taşıyacak fuar, her yıl düzenlenen “VIP Alım Heyeti Programı” ile bu yıl 70’den fazla ülkeden 400’ün üzerinde yabancı satın almacıya ev sahipliği yapacak.

Sektör ve fuarla ilgili açıklamada bulunan Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “İnşaat sektörü güven endeksine baktığımızda, 2023 yılı seçimleri ardından gerileme eğilimine girmiş ve yıl sonuna kadar düşüş göstermişti. Endeks 2024’e ise önemli bir artış ile başlamıştır. Ocak ayında güven endeksi bir önceki aya göre 6,6 puan yükselmiştir. Mevcut inşaat işleri ve alınan yeni inşaat siparişleri önemli artış göstermiştir. Yerel seçimler öncesindeki hareketlilik ve kentsel dönüşüm işlerinin hızlanmış olması güveni desteklemektedir. İnşaat sektöründe bu yıl yüzde 4,5-5,0 aralığında büyüme beklentisi bulunuyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul olarak dünyada, yapı sektöründe en büyük 5 fuar arasında yer alıyoruz ve her yıl olduğu gibi büyümeye destek veriyoruz. İhracat kaleminde önemli paya sahibiz; bu yıl 700 milyon Euro’luk bir iş hacmi hedefimiz var. 138 ülkeden 55.000’den fazla ziyaretçi, 70ülkeden 400’den fazla satın almacı, 13 ülkeden 500’den fazla katılımcı bekliyoruz ve katılımcılarımıza benzersiz ihracat olanakları sunuyoruz” dedi.

Yapı Fuarı’nda bu yıl, İKSD ve ICA Build Fuarcılık A.Ş. işbirliği kapsamında İskele Kalıp firmaları için özel bir salon oluşturduklarını ve bu işbirliğini Türkiye inşaat sektörünün daha da büyümesi ve gelişmesi için önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini de ifade eden Keskin, “Güçlü küresel ağımızı inşaat sektörüne aktararak yeni iş olanakları, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. İtalya, Almanya, Rusya, Litvanya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Polonya, Avusturya ve Çin’den katılımcıları ağırlayacağız, 10.000’den fazla profesyonel alıcı bekliyoruz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Polonya’nın pavilyon olarak yer aldığı fuarda; Aydınlatma ve Elektrik, Bina içi Tasarım ve Dekorasyon, Boyalar ve Bitirme, Banyo-Mutfak Havuz ve Spa, Cephe ve Çatı, Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım, Kapı-Geçiş Aktarım ve Bina Otomasyon Sistemleri, Isıtma – Havalandırma – İklimlendirme, Su Teknolojileri ve Enerji, Makine Ekipman ve Bilişim, Mermer – Seramik ve Doğal Taş, Nalburiye ve El Aletleri, Pencere ve Profil Sistemleri, Yapı Kimyasalları ve Yalıtım, Yapı Malzemeleri ve Yapım Sistemleri, Yangın ve İş Güvenliği, Zemin Kaplamaları ve Döşeme Sistemleri ürünleri sergilenecek.

Mimarlık dünyasının öne çıkan konuları ve heyecan veren etkinler

Mimarlık, tasarımda inovatif yaklaşımlar ve yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yapı malzemeleri konularında uzman isimler rehberliğinde gerçekleşecek oturum ve etkinliklerle yapı sektörüne rehber olacak Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da her gün farklı bir tema ele alınacak. 70’ten fazla konuşmacının konuk olacağı fuarda 25 tane özel etkinlik düzenlenecek. 17 Nisan’da “Kutunun Dışında” teması ile inşaat sektörüne dair sıra dışı fikirler ve yenilikçi malzemeler gündeme taşınacak. 18 Nisan’da “Tasarla Türet, Yapay Zeka ile Üret!” teması ile tasarımın evrimi, teknoloji ve yapay zeka ile ilgili yenilikler ele alınacak. 19 Nisan Cuma - “Yeşilin Ötesinde” oturumu ile inşaat sektöründe sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapılacak. Bu özel gün, sektörde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve çevresel etki odaklı tasarımı ele alacak. 20 Nisan’da “Mimari İletişimin DNA’sı” söyleşilerinde yapı sektöründe iletişim ve pazarlama alanlarına odaklanılacak.



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