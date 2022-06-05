Yapı Kredi haziran ayında emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu.

AA’nın haberine göre Yapı Kredi’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi tercih eden emekliler, 3.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 30 Haziran’a kadar yararlanabiliyor.

Kampanya kapsamında maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi’yi seçen emekliler, hiçbir ek koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 1.850 TL, 1.500 ile 2 bin 499 TL arasındaysa 2 bin 300 TL, 2 bin 500 TL’nin üzerindeyse 2 bin 750 TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca, maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Tüm bunlara ek olarak, 30 Haziran 2022’ye kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart/kartları ile hiç harcama yapmamış olan Yapı Kredi müşterisi emekliler, kampanya başlangıç tarihinden 30 Haziran’a kadar yapacakları toplam 500 TL harcama sonrasında ek 150 TL nakit promosyon daha alabiliyor.

Açıklamada ayrıca emekli tanıdıklarına referans olarak, tanıdıklarının emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşımasını sağlayanlar için “Emekli Referans” kampanyasının da 30 Haziran 2022’ye kadar devam ettiği belirtildi ve “Kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayan Yapı Kredi müşterileri, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor” denildi.