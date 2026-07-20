Yargıtay'dan tüketiciyi koruyan tarihi karar. "Eksiksiz teslim aldım" imzası bile otomobil bayisini kurtaramadı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, araçtaki boya hatalarının gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ve davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğuna hükmetti.



Otomobil bayiine giden H.K., 2022 model aracı 635 bin TL'ye satın aldı. Aynı gün araca hasar tespiti yaptıran H.K., hayatının şokunu yaşadı. Aracın kaput sağ şerit kısmının boyalı, kaput sol şerit mikronunun 50, kaput sol şerit mikronunun 120 olduğu, sağ maşrpiyel boya akıntısı bulunduğu, sağ arka kapıda göçük, ön tamponda rütuş boyası olduğu, kaputun sağ iki vidasında oynama yaşandığı, araç arka alt kısmında sol süngerin bulunmadığı belirlendi.

Bayinin yolunu tutan mağdur tüketici, tüm bu kusurların yanı sıra kaput içerisinde boya hatalarının görüldüğünü, kaput boya desen hatasının yaşandığının belirlendiğini dile getirip aracın misli ile değiştirilmesini talep etti. Günlerce bayinin yolunu arşınlayan H.K., netice alamayınca Tüketici Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Bayi ve otomobil firmasının sürekli kendisini oyaladığını belirten davacı; ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla araç için ödenen bedelin işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan otomobil firması, araç teslim fişinde de görüleceği üzere davacının aracı kontrol ederek tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını beyan ettiğini, aracın teslimine kadar geçen sürede aracın sevkiyat planının yetkili distribütör tarafından gerçekleştirildiğini, bu konunun davacıya iletildiğini ve davacının aydınlatıldığını dile getirdi. Araç mikron değerlerinin olması gereken değerde bulunduğunu ve araç boyasının garanti belgesinde belirtilen değerler içerisinde olduğunu, misli ile değişim hakkının kullanılmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki menfaat dengesine aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istedi.



Satıştan önce araç darbe almış



Tarafları dinleyen Tüketici Mahkemesi, tüketicinin sıfır kilometre aracının satılmadan önce boyandığı darbe aldığı anlaşıldığından dava konusu araçtaki ayıbın esaslı nitelikte ve imalattan kaynaklandığına hükmetti. Kararda kullanıcı hatasına dayanan herhangi bir sorunun bulunmadığı, hak ve menfaatler dengesi gözetildiğinde değer kaybı ile giderilebilecek bir zarardan söz edilemeyeceği, davacının mevcut haliyle dava konusu otomobilden beklediği faydayı sağlamasının mümkün olmadığına vurgu yapıldı. Ayıplı mal niteliğindeki otomobili bu haliyle kabul etmeye ve kullanmaya zorlanamayacağı, seçimlik haklarından tercih ettiği misli ile değişim talebinin kabulüne karar verildi. Karara karşı süresi içinde davalı avukatı tarafından istinaf başvurusunda bulunuldu. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, ‘Araçtaki ayıbın gizli ayıp niteliğinde olup kullanıcı hatasına dayanmadığı, yargılama sırasında alınan bütün bilirkişi raporlarında sıfır kilometre araçta boya hatasının bulunduğunun belirtildiği, davacının aracı davalı satıcıdan teslim aldıktan bir gün sonra yaptırdığı ekspertiz raporunda ayıbın tespit edildiği ortadadır. 6502 sayılı Kanun'un 10/1 maddesi gereğince ayıbın 6 ay içinde ortaya çıktığı ve araçta ayıp bulunmadığına yönelik ispat yükünün davalı tarafa ait olduğu araçtaki boya hatalarının gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ve davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.'' denildi.