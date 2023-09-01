ARA
Bist 100
7969,83
0,66%
Bist 100
Dolar/TL
26,7198
0,0827%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9827
0,1615%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,0267%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1670,91
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

01 Eylül 2023 | 14:57
0
Yarına dikkat! İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1670,91 0,34%
  • ALTIN ONS 1945,04 0,25%
  • BIST 100 7969,83 0,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,7198 0,0827%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9827 0,1615%
  • EURO/USD 1,0846 0,0267%
  • INGILIZ STERLINI 1,26767 0,0288%
  • JAPON YENI 145,158 -0,262%
  • KANADA DOLARI 1,35193 0,08069%
  • RUS RUBLESI 96,2175 0,3572%
Günün En Çok Okunanları
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
Taşınmaz ve ikinci el araç satışında yeni düzenleme
GERİ
İLERİ
İnegöl'den 52 ülkeye mobilya ihraç ediyor
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem bugün başladı
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
1960'ların efsanesi geri dönüyor: Daha üretilmeden tükendi
Balık sezonu açıldı, tezgahlar hareketlendi! İşte ilk fiyatlar
BEDAŞ paylaştı: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 20 ilçe
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu
24. iş denemesinde 354 bin dolar kazandıran şirket kurdu: 1 numaralı tavsiyesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL