GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, yakın zamanda finansal teknoloji alanında ve ‘Banabi’ mobil uygulaması üzerinden toplamda 12-13 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Aydın, girişimcilik alanında, pazar yerleri, nesnelerin interneti, blockchain ve bulut teknolojisinin gözde olacağını söyledi.

Nevzat Aydın, Türkiye’deki girişimciliğin hangi yöne evrildiği ve GEN Türkiye’nin bu kapsamda üstleneceği roller hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Aydın, Türkiye’deki girişimcilere çeşitli destek mekanizmaları için çalıştıklarını belirttiği konuşmasında, vizyon sahibi gençleri girişimciliğe yönlendirmemiz gerektiğinin altını çizdi.

Girişimcilik alanında, pazar yerleri, nesnelerin interneti, blockchain ve bulut teknolojisinin gözde olacağını söyleyen Aydın, yakın zamanda finansal teknoloji alanında ve ‘Banabi’ mobil uygulaması üzerinden toplamda 12-13 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını açıkladı. Banabi uygulamasında, “8 bin kişiyi geçtik, hedefimiz 20 bine ulaşmak” diyen Aydın, finansal teknoloji alanında öngörülen yatırımın 2. çeyrekte, ‘Banabi’ uygulaması üzerinden planlanan yatırımın ise 3. çeyrekte gerçekleşeceğini açıkladı.

Aydın girişimciliğin geleceği hakkında yaptığı değerlendirmede, girişimciler tarafından yeni sosyal medya uygulamalarının üretileceğini ve yakın zamanda bilgiyi kullanmaya dönük girişimlerin artacağını söyledi.