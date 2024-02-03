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Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Toyota, Corolla modelinin 2024 yılı için yeni teknoloji ve daha fazla standart donanımla şubat ayı itibariyle satışa sunulduğunu duyurdu.

03 Şubat 2024 | 17:11
Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corolla yeni versiyonu Vision Plus ve mevcut Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Açıklamanın detayları şöyle:
 

1 YENİLENEN TOYOTA'DA NELER DEĞİŞTİ?

YENİLENEN TOYOTA'DA NELER DEĞİŞTİ? Açıklamaya göre yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

2 HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

HANGİ ÖZELLİKLER VAR? Toyota Safety Sense 3 paketinde ön çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama sistemi ve kavşakta çarpışma önleme, proaktif sürüş desteği, acil durum sürüş durdurma sistemi ve güvenli çıkış asistanı gibi özellikler yer alıyor.

3 VISION PLUS BAŞLANGIÇ PAKETİNDEN İTİBAREN...

VISION PLUS BAŞLANGIÇ PAKETİNDEN İTİBAREN... Vision Plus başlangıç paketinden itibaren geri görüş kamerası, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, sesli komut sistemi, elektronik park freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

4 ÜST VERSİYON ÖZELLİKLERİ

ÜST VERSİYON ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre Vision Plus versiyonuyla ilk kez sunulan Toyota Touch 9 inç multimedya sistemi ise sezgisel kullanımı kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto akıllı telefon bağlantı özellikleriyle birleştiriyor. Yenilenen Corolla'nın üst versiyonlarında ise premium led farlar, kablosuz şarj ünitesi, Nanoe-X hava temizleme teknolojili çift bölgeli otomatik klima ve sürücü-ön yolcu koltuk ısıtma gibi özellikler yer alıyor.

5 YENİLENEN TOYOTA COROLLA SATIŞ FİYATI

YENİLENEN TOYOTA COROLLA SATIŞ FİYATI Toyota, yenilenen Corolla'nın 1 milyon 165 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığını duyurdu.
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