Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corolla yeni versiyonu Vision Plus ve mevcut Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Açıklamanın detayları şöyle:



1 YENİLENEN TOYOTA'DA NELER DEĞİŞTİ? Açıklamaya göre yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor.

2 HANGİ ÖZELLİKLER VAR? Toyota Safety Sense 3 paketinde ön çarpışma önleyici sistem, trafik işareti algılama sistemi ve kavşakta çarpışma önleme, proaktif sürüş desteği, acil durum sürüş durdurma sistemi ve güvenli çıkış asistanı gibi özellikler yer alıyor.

3 VISION PLUS BAŞLANGIÇ PAKETİNDEN İTİBAREN... Vision Plus başlangıç paketinden itibaren geri görüş kamerası, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, sesli komut sistemi, elektronik park freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

4 ÜST VERSİYON ÖZELLİKLERİ Açıklamaya göre Vision Plus versiyonuyla ilk kez sunulan Toyota Touch 9 inç multimedya sistemi ise sezgisel kullanımı kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto akıllı telefon bağlantı özellikleriyle birleştiriyor. Yenilenen Corolla'nın üst versiyonlarında ise premium led farlar, kablosuz şarj ünitesi, Nanoe-X hava temizleme teknolojili çift bölgeli otomatik klima ve sürücü-ön yolcu koltuk ısıtma gibi özellikler yer alıyor.