Yenilikçi teknolojilerin kalbi İstanbul’da attı

Yaratıcı fikirlerin, en yeni teknolojilerin ve güçlü iş bağlantılarının buluşma noktası olan Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı, bu yıl kapsamını genişleterek “Avrasya Teknoloji Haftası” adıyla teknoloji dünyasına yepyeni bir vizyon sundu. Açılış konuşmalarına T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (BTK) Ömer Abdullah Karagözoğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören ve ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak’ın katılım sağladığı Avrasya Teknoloji Haftası; telekomünikasyondan yapay zekâya, siber güvenlikten fintech çözümlerine kadar birçok alanda son yenilikleri sergilerken, sektör profesyonellerine benzersiz bir keşif ve yeni bağlantı fırsatları sundu.

ExpoHIS tarafından organize edilen Avrasya Teknoloji Haftası, Avrasya Bölgesi’nin en güçlü teknoloji platformlarından biri olmayı sürdürdü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mobilefest ve Agora Fintech Fuarları, teknoloji dünyasının öncü isimlerini Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle bir araya getirdi.

Sayan: Trilyon dolarlık bilişim ekonomisinde Türkiye merkezde yer alıyor

Geleceği şekillendiren teknolojilerin konuşulduğu Avrasya Teknoloji Haftası’nda değerlendirmelerde bulunan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bilgi çağının eşiğinden geçtik, artık tam ortasındayız. Artık geçmişte bilim kurgu filmleri izlerken ‘gelecek’ diye andığımız şeylerin tam ortasındayız. Hal böyle olunca da teknoloji alanında yapılan yatırımlar bir tercih değil, zorunluluk. Mevlana‘nın güzel bir sözü var: ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.’ Teknoloji çağında bizim paylaştığımız dil kod ve veri. Başarıya ulaşanlarla aynı dili konuşmak istiyorsak konuşacağımız dil bu olmalı. Ancak bu dili insanlık yararına konuşanlardan olmalıyız. Çünkü teknoloji, duygulardan ve değerlerden bağımsız düşünülemez. İşte bu nedenle, dijital dönüşüm sürecinin sadece teknolojik bir değişim değil; aynı zamanda insanı odağına alan bir dönüşüm de getirmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Artan internet kullanımına değinen Sayan, “İnternet kullanımı her geçen yıl hızla artıyor. We Are Social raporuna göre; 8 milyarı aşkın dünya nüfusunun 5 buçuk milyardan fazlası internet kullanıyor. Ülkemizde de dijital teknolojilerin kullanımı oldukça fazla. 87.6 milyona ulaşan nüfusumuzun 77.3 milyonu internet kullanıyor. Dolayısıyla internet kullanan kişi sayısı nüfusumuzun yüzde 88,3’ünü oluşturuyor. Bu noktada bugün 5G konuşuyoruz, yarın 6G’den bahsedeceğiz. Ülkemiz de 5G konusunda çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde bu sene içerisinde ihalesini yaparak 2026'da tamamen kullanamaya ve sinyal almaya başlayacağız.”

Küresel ölçekte teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası

Avrasya Teknoloji Haftası'nın, 4 yıldır başarıyla gerçekleştirilen Mobilefest Teknoloji Fuarı ve Konferansı'nın dönüşümü olduğunu vurgulayan ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “50 firma ile çıktığımız bu yolculukta 170’ten fazla firmaya ulaştık. Önümüzdeki yıllarda 5-6 farklı salonda fuarımızı daha geniş, daha farklı sektörleri de kapsayacak şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl 2 ayrı fuarı birleştirdik. Etkinliğimizin yeni ismi hem bölgesel hem de küresel ölçekte teknoloji ve inovasyonun buluşma noktası olma misyonumuzu çok daha güçlü bir şekilde vurguluyor. Avrasya Teknoloji Haftası, sadece bir fuar değil, aynı zamanda Türkiye’nin bilişim sektöründeki gücünü uluslararası alanda perçinleyen bir platform. Üç gün boyunca, sadece yeni iş fırsatları değil, aynı zamanda uzun vadeli ortaklıkların temelleri de atılıyor.” dedi

BTK Başkanı Karagözoğlu: “En önemli çalışmalarımızdan birini de 5G oluşturuyor”

Sektör paydaşlarını bir araya getiren Avrasya Teknoloji Haftası’nın önemine değinen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı (BTK) Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Bilişim sektörü öyle hızla gelişiyor ki, her gün yeni kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dijitalleşme, otomasyon, büyük veri gibi kavramları hayatımızın her alanında görüyoruz. Mobil teknolojiler, yapay zekâ, bulut bilişim en önemli itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ, başlı başına bir stratejik alan haline geldi. Önümüzdeki yıllarda yapay zekânın 16 trilyon dolarlık katkı sağlayacağı öngörülüyor. 2030 yılında 40 milyar cihaz birbirine bağlanacak. Nesnelerin interneti ve dijitalizasyon süreci yapay zekâ ile entegre olup hayatımıza yön vermeye devam edecek. BTK olarak yerli ve milli üretim konusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İlhan Bağören: “5G ile pasta daha da büyüyecek, bakanlığın destek olması gerekiyor”

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) olarak bu fuarı 4 yıldır desteklediklerini ifade eden Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, “Avrasya Teknoloji Haftası’nın sektörün önünü açmak ve yerel ihracatçılara destek olmak için çok önemli bir fuar olduğunu düşünüyorum. Hizmet ihracatında yazılım son derece hızlı büyüyor. Geçen yıl 5 milyar dolara yaklaşan bir yazılım pazarı oldu. Şu an dünya genelinde yüzde 0.4 civarındayız. Buradaki hedefimiz yüzde 1’i yakalamak. Ocak ayında yüzde 33 büyüme yaşadık. Avrasya Teknoloji Haftası gibi fuarlarla büyümelerimizi artıracağız” dedi.

Fatih Özer: “200 milyar dolarlık ihracat hedefinin kilidi hizmet ihracatından geçiyor”

Avrasya Teknoloji Haftası’nın sadece bir teknoloji fuarı olmadığına işaret eden Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreteri Fatih Özer, “Hizmet ihracatçıları olarak 16 hizmet sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyor, ülkemizin gelişmesi anlamında tüm etkinlikleri destekliyoruz. 2028 yılında ülkemizin 200 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi var. Bu hedef yazılım ve bilişim sektöründen geçmekte. Bu sektörleri stratejik sektörler olarak belirledik. Sektörün önemli etkinliklerine HİB olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. HİB olarak ülkemizin geleceğinin ve refahının hizmet ihracatında olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ülkelerde hizmet ihracatının GSMH’daki oranı yüzde 70 civarında” dedi.

Fintech dünyasının kalbi “Agora Fintech 2025”te attı

İstanbul Fuar Merkezi’nde Mobilefest Teknoloji Fuarı ile eş zamanlı başlayan ve üç gün boyunca devam eden büyük Agora Fintech 2025 etkinliğinde, finansal teknolojiler sektörünün yerel ve küresel temsilcileri bir araya geldi. Türkiye'nin fintech sektöründeki son yenilikleri, girişimleri ve iş birliği fırsatlarını vitrine çıkaran Agora Fintech, Türkiye’yi fintech sektöründe öncü bir ülke olarak konumlandırma hedefini güçlendirmek için uluslararası firmaları, sektör profesyonellerini ve yatırımcıları aynı platformda buluşturdu. Agora Fintech 2025’in açılış töreninde töreninde finans sektörünün kamu ve özel temsilcileri yer aldı.

Fuar boyunca düzenlenen panellerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri ve Fintech Genel Müdürü Ahmet Buğday, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi (CBYFO) Başkan Yardımcısı Bekir Polat gibi önemli isimler; SPK, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi gibi kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri yer aldı. Ayrıca yurt dışından gelen temsilcilerle birlikte sektörel gelişmeler, regülasyonlar, ödeme hizmetleri ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’nin fintech vizyonunu ve regülasyon altyapısını doğrudan gözlemleme fırsatı buldu.

Mobilefest ve Agora Fintech Aynı Çatı Altında

Fuar kapsamında, İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden gelen öğrenciler için “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Ekosistemi Farkındalık Semineri” düzenlendi. İki gün süren programda öğrencilere sektöre ilişkin temel bilgiler aktarıldı, sektördeki yenilikçi hizmetler ve kariyer fırsatları tanıtıldı. Seminere katılan öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, fuar alanında yer alan stantlara gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

2025 itibarıyla Mobilefest ve Agora Fintech fuarları, Avrasya Teknoloji Haftası kapsamında eşzamanlı olarak düzenlenmeye başlandı. Agora Fintech fuarı; finansal teknolojiler, ödeme sistemleri ve elektronik para sektörlerinden katılımcıları ağırlarken, Mobilefest ise telekomünikasyon, siber güvenlik, yapay zekâ, e-mobilite ve uydu teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşma noktası oluyor. 17–19 Nisan 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Avrasya Teknoloji Haftası, bölgenin en etkili ve kapsayıcı teknoloji platformu olma yolunda ilerliyor.

Türkiye Bilişim Sektörünün Yeni Küresel Sahnesi

Her geçen yıl artan bir ivmeyle büyüyen Avrasya Teknoloji Haftası, teknoloji alanındaki en önemli yerli ve yabancı markaları ağırlayarak; hizmet sağlayıcıları, altyapı firmaları ve teknoloji üreticilerini yeni iş birlikleri ve gelir fırsatlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla gerçekleşen konferans oturumları, fikir önderlerini tek bir platformda bir araya getirerek katılımcılara sektörün nabzını yerinde tutma imkânı sağlıyor. B2B görüşmelerin yanı sıra teknoloji dünyasının liderleriyle tanışma fırsatı da sunan etkinlik, sektörde kalıcı iş ilişkilerinin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Sürüşten Robotiğe İnovasyonun Nabzı Burada Atıyor

Avrasya Bölgesi’nin en büyük teknoloji buluşması, teknoloji ve e-mobilitenin geleceğine yön veren markaları bir araya getirdi. Etkinliğin öne çıkan katılımcılarından Tesla, yeni modeli Model Y Juniper ile ziyaretçilere üstün performans, şık tasarım ve akıllı sürüş deneyimini yakından keşfetme fırsatı sundu. Ayrıca düzenlenen Tesla Test Sürüşü Etkinliği, bu ileri teknolojiyi birebir deneyimleme imkânı sağladı.

Geleceğin Robot Teknolojileri kapsamında ise yapay zekâ destekli sistemler ön plana çıktı. Yüksek hareket kabiliyeti, hız ve yapay zekâ tabanlı iletişim becerileriyle donatılmış robotlar; bugünün teknolojik kapasitesini sergilerken, yarının potansiyelini de gözler önüne seriyor. 360° tarama sistemlerinden bilgi aktarımına, yük taşıma fonksiyonlarından çevik manevra yeteneklerine kadar birçok alanda fark yaratan bu çok yönlü robotlar, ziyaretçilere etkileyici bir teknoloji deneyimi sunuyor.