Yerli otomobilden 3. paylaşım geldi

Aralık 25, 2019 0 Yorum 175 Okunma
Yerli otomobilden 3. paylaşım geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafta aracın radyatör ızgaraları, tamponu belli oluyor.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’ninOtomobili derken çok ciddiydik!
İlhamı sensin…

Paylaşımda ayrıca, #DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketlerine yer verildi.

YERLİ OTOMOBİLİN SİLÜETİ BELLİ OLDU



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