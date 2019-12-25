Yerli otomobilden 3. paylaşım geldi
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren bir fotoğraf paylaşıldı.
Fotoğrafta aracın radyatör ızgaraları, tamponu belli oluyor.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye’ninOtomobili derken çok ciddiydik!
İlhamı sensin…
Paylaşımda ayrıca, #DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketlerine yer verildi.
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