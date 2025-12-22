Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kar var mı?

İstanbul'da yaşayanlar için 2026 yılına giriş, uzun yıllar sonra özlenen "beyaz bir yılbaşı" tablosuyla gerçekleşebilir. Meteoroloji verileri ve atmosferik modeller, Aralık ayının son günlerinde Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak güçlü bir soğuk hava sistemine işaret ediyor.
Prof. Dr. Orhan Şen’in aktardığı veriler, İstanbul ve Türkiye genelinde yılbaşı gecesi için özlenen kar manzarasının bu kez gerçeğe dönüşebileceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Uzmanların son değerlendirmeleriyle birlikte, önümüzdeki günlerin hava tablosu şu şekilde şekilleniyor:
Bu Hafta: Yağmur ve Sis Etkili
İstanbul'da bu gece (22 Aralık) itibarıyla başlayacak olan yağmur, hafta başında da devam edecek. Özellikle sabah saatlerinde görülecek sis ve pus, görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca durgun hava yapısı nedeniyle hava kirliliğinde artış bekleniyor; bu nedenle hassas grupların dikkatli olması öneriliyor.
2 Yılbaşında kar yağacak mı?
Prof. Dr. Orhan Şen’in de vurguladığı gibi, Türkiye’nin büyük bölümünde yılbaşında kar yağışı olasılığı ciddi oranda artmış durumda.
Marmara ve İstanbul: Tahmin modelleri, Marmara Bölgesi genelinde yılbaşına doğru kar yağışını işaret ediyor. İstanbul’daki "ısı adası" etkisi (şehrin betonlaşma nedeniyle çevresinden daha sıcak olması) karın yere düşme anında erimesine neden olsa da, bu sistemin gücü bu engeli aşabilir.
İstisnalar: Akdeniz kıyıları, Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun alçak kesimleri hariç, yurdun geri kalanında beyaz bir yılbaşı yaşanması muhtemel görünüyor.
Kritik Tarih: Özellikle 28 Aralık - 2 Ocak tarihleri arası, soğuk hava dalgasının zirve yapacağı ve lapa lapa karın görülebileceği en güçlü zaman dilimi olarak öne çıkıyor.
Meteorolojik sistemlerin doğası gereği tahminlerde ufak sapmalar yaşanabilir. Orhan Şen'in de belirttiği gibi, rüzgarın yönü veya sistemin giriş hızı değişebilir. Ancak mevcut veriler, 2026 yılına İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışıyla girme ihtimalinin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.