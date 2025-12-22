Yılbaşında kar yağacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kar var mı?

Prof. Dr. Orhan Şen’in de vurguladığı gibi, Türkiye’nin büyük bölümünde yılbaşında kar yağışı olasılığı ciddi oranda artmış durumda.

Marmara ve İstanbul: Tahmin modelleri, Marmara Bölgesi genelinde yılbaşına doğru kar yağışını işaret ediyor. İstanbul’daki "ısı adası" etkisi (şehrin betonlaşma nedeniyle çevresinden daha sıcak olması) karın yere düşme anında erimesine neden olsa da, bu sistemin gücü bu engeli aşabilir.

İstisnalar: Akdeniz kıyıları, Güney Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun alçak kesimleri hariç, yurdun geri kalanında beyaz bir yılbaşı yaşanması muhtemel görünüyor.

Kritik Tarih: Özellikle 28 Aralık - 2 Ocak tarihleri arası, soğuk hava dalgasının zirve yapacağı ve lapa lapa karın görülebileceği en güçlü zaman dilimi olarak öne çıkıyor.