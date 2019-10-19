Yöresel ürünler ekonomik değer haline gelmeli
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) bu yıl İkincisini düzenlediği Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, 100’ün üzerinde stantla Türkiye’nin dört bir köşesinden ürünleri Başkent’te buluşturdu.
ATO Başkanı Gürsel Baran, zirveyle ilgili, “Yöresel ürünlerimizin ekonomik değer haline dönüştürülmesi uzun bir yolculuk. Bu yolculuğun önemli bir parçası ise, Ankara’mızın ekonominin de başkenti haline dönüşmesi” dedi.
Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikincisinde yüzlerce ürünü Başkent’te katılımcılarla buluşturdu.
ATO Başkanı Gürsel Baran konuyla ilgili şunları söyledi: “Zirvede, ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir konuyu mercek altına alırken hem katılımcılar hem de ziyaretçi profiline baktığımızda gördüğümüz, tüm Türkiye’nin ayın amaç için bir araya gelmesiydi. 3 gün süren zirvenin ve fuarımızın katılımcı sayısı 57 bin oldu.”
EN KAPSAMLI ZİRVE OLDU
2.Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi boyunca, iki açılış konferansının yanı sıra 12 oturum ve 63 sunum gerçekleştirildi, 84 konuşmacı söz aldı, fuar alanında 100’ün üzerinde stantta Türkiye’nin dört bir köşesinden ürünler sergilendi.
Zirve, coğrafi işaretli ürünler konusunda bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük, en kapsamlı zirve özelliğini aldı. Zirvede konuşmacıların yanı sıra dinleyiciler arasında yabancı uyruklu katılımcılar da oldu.
Zirve kapsamında, ATO’nun merhum Meclis Üyesi Süleyman Cici’nin adını verilen salon ile Patara ve Bergama salonu olmak üzere üç ayrı salonda 10 ayrı eğitim düzenlendi. Eğitimlere katılan 684 kişi sertifika almaya hak kazandı.
FISTIKTAN BAKLAVAYA
Fuar alanında Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları, üretici birlikleri yer alırken, şehirler valilikler, kalkınma ajansları tarafından temsil edildi.
Belediyeler ile oda ve borsaların da katıldığı fuarda, coğrafi işaret tescilli sergilendiği stantlarda, Kayseri pastırmasından Siirt fıstığına, Gaziantep baklavasından Beypazarı kurusuna kadar yüzlerce yöresel ürün yer aldı.
Fuara Başkent’te bulunan büyükelçilikler de önemli katkı sağladı. Avusturya, Ekvator, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya ve Tanzanya Büyükelçilikleri stant açarak katılım sağladı ve ülkelerinin ürünlerini tanıttılar. Sayıları 40’ı aşan ülke de temsilcileri de alım heyetleri olarak fuarda yer aldılar.
ÜRETİCİLERE İŞ GÖRÜŞMESİ
2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde üreticilere yeni iş kapıları da açıldı. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla sergide stant açan üreticiler ile perakende zincirlerin satın alma yöneticileri ile yabancı heyetler bir araya geldi.
Bulgurdan tereyağına, pekmezden pestile kadar birbirinden ünlü yöresel ürünlerin üreticileri, alıcılarla iş görüşmesi yapma imkânı buldu.
Coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye’nin en kapsamlı etkinliğine imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen ATO Başkanı Gürsel Baran, “Zirveyi düzenlerken öncelikli olarak farkındalık oluşturmak istedik.
Bu farkındalığı sağladığımızı düşünüyorum. Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar. Türkiye’nin yöresel ve geleneksel ürünleri bu pazardan hak ettiği payı alacak.”
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