Açık artırmada rekor fiyata satılan Arap tayı

Safkanlardan "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle alıcı buldu. Bu tayı 5 milyon 600 bin lirayla "Gökdemir" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 250 bin lirayla "Egenin Beyi" oldu.

Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 54 milyon 200 bin lira, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.