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Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını bildirdi.

14 Mayıs 2023 | 18:39
Son Güncellenme: 14 Mayıs 2023 | 18:57
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Seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı

Yener, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandığını, yasa gereği saat 16.59'da oy vermeye gelen vatandaşların kimlikleri alınarak oy verme işleminin devam ettiğini, saat 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işleminin sonuçlandığını belirtti.

Seçim sonuçlarının tüm ülkeye, siyasi partilere, cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileyen Yener, "Merakla beklediğiniz yayın yasağıyla ilgili olarak da saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Ancak değişik kanallardan basın mensuplarımıza veri gelişi olmaktadır ama tüm kamuoyunun Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarını açıklamasını beklenmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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