Zirai don ödemeleri ne zaman? 2025 Zirai don desteği ne zaman yatar?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan zirai don afeti sebebiyle ürünleri zarar gören çiftçilere sağlanacak destekleme ödemesinin takvimi ve detayları merak ediliyor.

Ödeme Şartları ve Detaylar

1 Şubat ile 13 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 65 ilde 16 farklı ürünü etkileyen zirai don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere yönelik destek ödemelerinde son aşamaya gelindi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarına göre, destek ödemelerinden faydalanacak çiftçiler için temel şartlar şunlardır:

ÇKS Kaydı: Üreticilerin, 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması gerekiyor.

Hasar Tespiti: Zararın, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince tespit edilmiş olması gerekiyor.

Ödeme Şekli: Destekler, çiftçilerin hasar oranı ve alanına göre hesaplanarak ödeniyor.

Sigortalı ve Sigortasız Çiftçilere Yapılan Ödemeler

Bakan Yumaklı, ödemelerin kapsamını netleştirerek toplam destek miktarını açıkladı:

Sigortalı Üreticiler: Tarım sigortası (TARSİM) olan üreticilere yönelik ödemelerin zaten yapıldığı belirtildi.

Sigortasız Üreticiler: ÇKS'ye kayıtlı ancak tarım sigortası olmayan çiftçilere de ayrıca yaklaşık 23.5 milyar TL ödeme yapılacağı bildirildi.

Toplamda, sigortalı ve sigortasız üreticilere yönelik olarak 46.5 milyar TL destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına geçmiş olacak.

Ödemeler Ne Zaman Tamamlanacak?

Destek ödemelerinin büyük bir kısmının Kasım ayı sonuna kadar tamamlanacağı duyuruldu.

Zirai Dondan Etkilenen Ürünlerin Listesi

Destek ödemesi yapılacak ürünler arasında; Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor. Hasar tespiti İl/İlçe Tarım ve Ormaye Müdürlükleri tarafından yapılan ve ÇKS kaydı bulunan çiftçiler, belirlenen şartlar dahilinde bu destekten yararlanabilecekler.