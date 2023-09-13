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  • Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralı kurtarıldı.

13 Eylül 2023 | 16:01
Son Güncellenme: 13 Eylül 2023 | 17:01
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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadesini kullandı.

"Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum yok"

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini söyledi.

Vardiyada 280 kişinin çalıştığını aktaran Hacıbektaşoğlu, "Göçük, 4 kişinin çalıştığı bölgede etkili oldu. Bunun dışında herhangi bir risk yok. Herhangi bir patlama söz konusu değil, göçük. Şu an için bütün ocağı, işletmeyi riske atacak bir durum söylemiyor arkadaşlarımız." diye konuştu.

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