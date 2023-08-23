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Doğan Holding, Mi̇lpa'yı Re-Pie Portföy'e sattı

Doğan Şirketler Grubu, Milpa hisselerinin tamamının, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin dolar karşılığında devredildiğini duyurdu.

23 Ağustos 2023 | 10:12
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Doğan Holding, Mi̇lpa'yı Re-Pie Portföy'e sattı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 54 milyon 680 bin 907 dolar karşılığında devredildiği kaydedildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Milpa A.Ş.") 208.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki, toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ("Alıcı") yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem") karar verildiği; bu Karar'a istinaden Şirketimiz ile Alıcı arasında 14.07.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedildiği; pay devrine ilişkin olarak 7.500.000 Amerikan Doları tutarındaki ön ödemenin Şirketimiz hesaplarına intikal ettiği hususlarına yer verilmiştir.

Milpa A.Ş. ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının % 82,29'una tekabül eden toplam 171.161.612,438 adet payın satış ve devir işlemleri; Alıcı tarafından Şirketimiz hesaplarına intikal ettirilmiş olan 7.500.000 Amerikan Doları tutarının Türk Lirası karşılığı 195.750.000 TL ön ödemenin yanı sıra; 22.08.2023 (bugün) tarihinde Şirketimiz hesaplarına intikal ettirilen 47.180.907 Amerikan Doları tutarının Türk Lirası karşılığı 1.283.792.477,57 TL ödeme olmak üzere toplamda 54.680.907 Amerikan Doları tutarının Türk Lirası karşılığı 1.479.542.477,57 TL bedel üzerinden gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 22.08.2023 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.”

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