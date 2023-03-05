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'En Güçlü 50 Kadın CEO'

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 11’incisi hazırladığımız ‘En Güçlü 50 Kadın CEO’ araştırmamızı depremin gölgesinde açıklıyoruz.

05 Mart 2023 | 14:30
Son Güncellenme: 05 Mart 2023 | 15:15
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'En Güçlü 50 Kadın CEO'

Ekonomist Dergisi olarak her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yakın tarihlerde açıkladığımız ‘Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su araştırmamızı bu yıl 11’inci kez yayınlıyoruz. 

  • Listemizin ilk sırasında LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt yer alıyor.
  • Onu Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren izliyor.
  • Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk de listemize üçüncü sıradan giriş yaptı.

Krizler konusunda tecrübeli olan kadın liderlerimizin bu yılki ajandalarında depremin yaralarını sarmak için yeni yol haritaları geliştirmek önemli bir yer tutuyor.

2022 yılı zorluklara göğüs gerdiğimiz, olumsuzluklarla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılına ise büyük bir felaketle başladık ve seçim havasına giren ülkenin gündemi bir anda değişti.  Bu durum kadınlar liderlerin yönettiği şirketlerin de önceliklerini değiştirdi. 

Bir yandan yaşanan acıları unutmayarak yaralarımızı dayanışma ile sarmaya odaklanan kadın CEO’lar, diğer yandan da bir deprem ülkesi olan Türkiye’de çalışanları ve ekosistemdeki on binlerce kişinin deprem bilincinin, hazırlığının ve donanımının artırılması için harekete geçiyorlar. 

Biz de Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 11’incisi hazırladığımız ‘En Güçlü 50 Kadın CEO’ araştırmamızı depremin gölgesinde açıklıyoruz. 

Araştırmamızla 50 üst düzey kadın yöneticiyi kapağa taşıyoruz. 

Bu yıl listenin zirvesinde LC Waikiki CEO’su Berna Akyüz Öğüt yer alıyor. Philip Morris Türkiye CEO’su Filiz Yavuz Diren ve Pegasus’un kaptan koltuğunu devralan Güliz Öztürk listenin üstünde yer alan diğer isimler oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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