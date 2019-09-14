Düşen Faizde Paranın Yönü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerinin de üzerinde faiz indirimlerine devam ediyor.
Para Politikası Kurulu (PPK), 12 Eylül’deki toplantısında para politikası faizini 325 baz puan daha indirerek yüzde 16,5’e çekti. Şimdibu indirimin bankaların kredi ve mevduat faizlerine de yansıması bekleniyor.
Avrupa ve ABD tarafında da genişlemeci politikalar gündemde. Dünyadaki ticaret savaşlarından kaynaklı gelişmeler de yakından izleniyor.
Piyasalarda faiz indirimleri ve genişlemeci politikaların devam ettiği bir ortamda portföylerin nasıl olması gerektiğini uzmanlara sorduk. Yatırım araçlarındaki beklentileri aldık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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