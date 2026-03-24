19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na dair takvim detayları netleşti. Bu yıl 19 Mayıs, hafta içine denk gelmesi ve stratejik konumuyla hem öğrenciler hem de çalışanlar için uzun bir tatil fırsatı sunuyor.
19 Mayıs Hangi Güne Denk Geliyor?
2026 yılında 19 Mayıs günü Salı gününe denk gelmektedir.
Tatil Durumu ve Kurumlar
19 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda şu kurumlar kapalı olacaktır:
Okullar ve Üniversiteler: Tüm eğitim kurumlarında derslere ara verilecek.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve diğer devlet daireleri hizmet vermeyecek.
Bankalar ve Borsalar: Resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.
4 Günlük Tatil Fırsatı
19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi, hafta sonu ile birleştirilerek uzun bir tatil yapma imkanı doğuruyor.
Pazartesi (18 Mayıs) günü için yıllık izin alanlar veya idari izin durumu olanlar; Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günlerini birleştirerek 4 günlük kesintisiz bir mola verebilirler.