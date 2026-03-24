Doğum izni uzadı mı? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Birçok kişinin beklediği doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girip girmediği sık sık araştırılıyor. İşte 24 Mart 2026 tarihi itibarıyla düzenlemedeki son durum ve yasalaşma sürecine dair detaylar:
Doğum uzadı mı?
Düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı. Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için izlemesi gereken takvim şu aşamadadır:
Komisyon Aşaması: Hazırlanan teklif şu an ilgili komisyonlarda (Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu) görüşülmeye devam ediyor.
Genel Kurul ve Oylama: Komisyondan geçen metnin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve milletvekilleri tarafından oylanması gerekiyor.
Resmî Gazete: Genel Kurul'da kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı gün resmen yürürlüğe girecek.
Tahmini Takvim: Meclis kulislerinde konuşulan bilgilere göre, düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasındaki oturumlarda öncelikli olarak gündeme alınması ve bahar aylarında yasalaşması bekleniyor.
Yeni Düzenlemede Neler Var?
Yeni yasa teklifi, sadece süreyi uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda modern çalışma hayatına uygun esneklikler getiriyor:
Süre Uzatımı: Mevcut durumda 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta olan ücretli izin süresi, toplam 24 haftaya (yaklaşık 6 aya) çıkarılıyor.
Esnek Kullanım: Anne adayları, sağlık durumları uygunsa doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilecek. Bu durumda kullanılmayan süreler doğum sonrasına aktarılarak, doğum sonrası izin süresi daha da uzatılabilecek.
Babalık İzni: Özel sektörde çalışan babalar için şu an 5 gün olan ücretli babalık izninin, kamu çalışanlarıyla eşitlenerek 10 güne çıkarılması da paketin içinde yer alıyor.
Ödemeler ve Kapsam
Doğum Ödeneği: Sürenin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından annelere ödenen toplam iş göremezlik ödeneği tutarı da yaklaşık %50 oranında artacak.
Kimleri Kapsıyor? Düzenleme hem kamu (memur) hem de özel sektör (işçi) çalışanlarını kapsayacak şekilde tasarlandı.