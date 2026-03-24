Doğum izni uzadı mı? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

Doğum uzadı mı?

Düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı. Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için izlemesi gereken takvim şu aşamadadır:

Komisyon Aşaması: Hazırlanan teklif şu an ilgili komisyonlarda (Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu) görüşülmeye devam ediyor.

Genel Kurul ve Oylama: Komisyondan geçen metnin TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve milletvekilleri tarafından oylanması gerekiyor.

Resmî Gazete: Genel Kurul'da kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı gün resmen yürürlüğe girecek.

Tahmini Takvim: Meclis kulislerinde konuşulan bilgilere göre, düzenlemenin Ramazan Bayramı sonrasındaki oturumlarda öncelikli olarak gündeme alınması ve bahar aylarında yasalaşması bekleniyor.