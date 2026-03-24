ARA
DOLAR
44,35
0,05%
DOLAR
EURO
51,40
-0,20%
EURO
ALTIN
6799,72
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
EKPSS 2026 sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman?

2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday için sınav takvimi netleşti. Peki EKPSS 2026 sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS ne zaman?

Ekonomist
ekonomist@bigmedia.com.tr

2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvime göre, sınav ve sonuç tarihlerinin yanı sıra kura süreciyle ilgili detaylar da netleşti.

EKPSS Sınav ve Sonuç Takvimi

Sınav Tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15

Sonuç Açıklama Tarihi: 14 Mayıs 2026

EKPSS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, sınav giriş belgelerini geleneksel olarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açmaktadır.

Beklenen Tarih: EKPSS giriş belgelerinin 9 Nisan 2026 civarında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

EKPSS Kura Başvuru Süreci

Sınava girmeyecek olan ancak kura usulüyle yerleşmek isteyen (ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi mezunları) adaylar için başvuru tarihleri şu şekildedir:

Kura Başvuruları: 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

 

EKPSS Puanı Nerelerde Kullanılacak?

Sınavdan alınan puanlar, engelli personel istihdamı kapsamında şu alanlarda geçerli olacaktır:

Merkezi Yönetim: Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve döner sermayeli işletmeler.

Yerel Yönetimler: İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı birlikler.

Kamu İşçiliği: İşçi statüsünde personel alan kamu kurum ve kuruluşları.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL